22岁姐姐拒养2岁弟弟，居然败诉？！低保大龄父母生二胎，真的太可怕了！

自从二胎政策开放之后，很多父母都摩拳擦掌，希望在老大的基础上再奋力一试，实现“儿女双全”的梦想。

但是，并非所有的家庭，都具备生二胎的条件。

最近，就有一对靠低保生活的夫妻，丈夫48岁，妻子46岁，一家人靠着丈夫打零工生活。

没有儿子，一直是夫妻俩心中的痛。二胎开放之后，两口子一心想要个儿子。结果还真如他们所愿，在女儿20岁的时候，他们顺利生下了一个男孩子。

可生完二胎后不久，夫妻俩发现并没有能力抚养小儿子。于是便想让自己22岁的大女儿来抚养2岁弟弟。

没想到女儿对此表示强烈反对，为了达到自己的目的，夫妻俩直接把亲生女儿告上了法庭。最终，法院判决父母胜诉，女儿丽丽需要承担抚养弟弟的责任。

据悉，丽丽从小就家庭贫困，大学期间只能靠奖学金和勤工俭学，好不容易完成学业。可刚开始工作，父母便强迫她抚养年幼的弟弟。

在父母的眼中，自己既然已经没有能力抚养儿子，那么女儿就必须得替他们承担起这个义务。

为此，丽丽跟父母大吵一架：“弟弟是你们生的，你们生他的时候没有经过我同意，现在你们身体不行了，就要我来养他，那你们生的时候就该想到你们的身体不行啊！反正我不养，就算你们告我，我也不养！”

看到女儿这么倔，坚决不帮忙养弟弟，这对夫妻还真把她告上了法庭。最终法院判父母胜诉。

从法律层面上来说，这个判决结果并没有问题：

我国《婚姻法》和元旦即将生效的《民典法》规定：有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年弟、妹有抚养的义务。所以最终法院判父母胜诉，认为姐姐有义务抚养弟弟。

不过看到这个结果，网友们却是炸开了锅！纷纷为丽丽打抱不平，并指责这对夫妻生而不养，自私又任性。

女儿刚大学毕业，就被父母逼成了“孩奴”，凭什么？

的确，父母身体和经济跟不上，养不起儿子也确实无奈。可父母在生儿子之前，到底有没有考虑过女儿的感受？难道女儿就没有自己的人生？

先不说女儿刚工作，还没适应过来社会和职场压力带来的身份转变。就想问问，待到谈婚论嫁的年纪，哪个男孩子愿意找个“伏弟魔”，来拉低自己的生活档次？

父母赢了法律，却输了感情

说句实话，如果条件允许，生二胎也挺好。

但有些40+的父母，不管是身体还是物质状况都岌岌可危，却为了满足自己“儿女双全”的梦， 盲目地追生二胎，真的不知道哪里来的勇气？

像新闻中这对夫妻，说他们无知吧，其实小算盘打的不要太好！

因为在生二宝的时候，老大早已被他们当成最后的底牌。就算自己养不起，至少还有女儿这条退路。

可是现在，他们虽然取得了法律层面上的胜利，却永远的失去了女儿的心。

说起来实在有些可悲，就因为父母一时的自私的，却绑架了两个无辜的孩子。

一个不得不为弟弟的成长买单，早早付出金钱、时间和精力；另一个，成长过程中还会遇到父母中途退场，让成长成为一种遗憾。

生二胎之前，请考虑清楚这些条件

随着二胎的开放，虽说很多夫妻都加入这个大军行列，但真的也要量力而行。在要二胎之前，首先看看自己是否满足这些条件？

1.身体条件

要知道，作为“老龄”产妇，整个孕期有可能面临妊娠高血压、子痫等并发症，非常危险。而产后，也无法像年轻人那么好恢复。

尤其在未来几十年的养育过程中，体力和精力也远远跟不上。现在的社会，对父母的要求也越来越高，各种网课、教育APP，只要一步跟不上，孩子就可能在养育中掉队了。

2.经济条件

养育孩子真不是一件小事，除了体力跟得上之外，经济条件也是一大门槛。按照当前的消费水平保守估算，养大一个孩子大约需要200万左右。

随着教育花费的水涨船高，父母在要二胎之前，真的得看自己是否有足够的经济能力，来支撑孩子正常成长。尤其同时抚养两个孩子，花费也自然是双倍的。

3. 老大是否同意

很多父母都觉得，生不生二胎是大人的事情，没有必要征询大宝的同意。

但事实上，很多家庭在生二宝的时候，大宝已经很大了，有自己独立思考的能力。

他们会觉得父母生二胎，是不是不爱自己了？二胎的到来，会不会影响自己以后的生活？

4.是否有人帮忙搭把手

带两个孩子和带一个孩子完全不一样，不管你是年轻的父母，还是高龄父母、老龄父母，没人搭把手，带起来可真是心力交瘁。

说实话，父母将养孩子的重担交给大女儿，真的是很不负责任的行为。想让小儿子更好地成长，却拖累了大女儿的人生。

所以，大龄父母打算生二胎的时候，真的不要任性而为之。切不可因为一时任性，毁了孩子以后的生活。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)