从血型看孩子性格，众人惊呼：太准了！

生活中，很多父母会看星座来了解孩子的性格，但其实血型也是孩子的性格密码。宝宝血型不同，性格也会有所差异，我们一起来看看吧~

O型血孩子：有强大的意志力

这种血型的孩子拥有很强的社交能力，为人善良热情，不认生，适应能力也很出色，喜欢撒娇，是父母眼中的贴心“小棉袄”。

而且他们有耐心，意志坚定，做事积极，有很强的判断力，可以坚定贯彻自己的想法。正因为有这样的性格，有时候也会变得偏执和顽固。

另外，O型血的孩子爱恨分明，性格豪爽，但心直口快，很容易得罪他人。如果爸爸妈妈关心爱护不够，他们有可能会变得有点神经质。因此大家一定要多多陪伴孩子，并教会他们说话的艺术。

AB型血孩子：逻辑性强

AB型血型的孩子逻辑思维能力强，在分析评判方面表现出色。他们拥有很强的求知欲，反应灵敏又迅速，是当之无愧的“好奇宝宝”。

另外，这种血型的孩子非常理性，遇到问题不会感情用事，对自己关心的事物非常专注，因此对不会过于依恋爸爸妈妈。AB型宝宝身上特有的执着和专注，更容易走向成功。

A型血孩子：细腻敏感，谨慎多思

这种血型的孩子是个小天使，他们心思细腻敏感，做事细心负责，不喜欢破坏规矩，为人处世考虑周全且十分慎重，做事务性较强的工作比较合适。

正因为他们谨慎多思，办事稳重，所以遇事不够果断，不喜欢突然出现的变化，比较胆小，容易依赖父母。

大家要多带这类孩子参加各种聚会活动，让他接触不同的社交环境，见见世面，提高孩子的应变能力。

B型血孩子：天性跳脱，喜欢自由

这种血型的孩子是典型的乐天派，个性率直，不喜欢绕圈子。拥有这种性格，孩子可以快速融入新环境。

B型血的孩子个性较强，敢于提出新主张新想法，认定一件事后会马上执行。但他们容易冲动，做事缺乏耐心，总是粗心大意，情绪不稳定时好时坏。

另外，B型血的孩子喜欢自由，思维活跃，个性洒脱开朗，是一个天生的艺术家。

血型的确会对孩子的性格造成影响，但最重要的还是家庭教育哦~

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