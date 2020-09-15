9个月大男婴吃饼干窒息，两天后家长无奈放弃治疗

即使万般痛心，郑州一9个多月大男婴的家长最终还是做出了一个非常艰难的决定：放弃治疗！又是一例食物卡喉导致的悲剧！

9月1日下午5时许，这名男婴被送到河南省儿童医院进行急救。据医生说，男婴被送到医院时，脸色发青心跳已经停止，呼吸也没有了，全身冰凉。

事发时，男婴一直在哭。为了他的安抚情绪，家长随手喂了一块小饼干，不料竟然导致卡喉窒息 。很糟糕的是，从家到医院已经过去了40分钟，他的情况不容乐观。

经过20多分钟的急救，男婴终于有心跳了。那一刻，孩子妈妈瞬间就跪了下来。

由于不能自主呼吸，血压不能维持，他被送进了重症监护室，只能靠着药物支撑，随时都会有生命危险。

医生告诉男婴家长，孩子窒息时间过长，就算治好了以后也会有后遗症。家长默默接受了这个结果，然而住院2天后男婴病情迅速恶化，胃肠功能衰竭，出现气腹等病症。

经过再三考虑后，家长只能忍痛放弃治疗。一个幼小的生命，就这么结束了。

孩子妈妈痛哭道“看见孩子的心跳恢复的第一下，就跪在了地上，因为那一下让我看见了希望的曙光，但最终还是孩子调皮，跟我闹了一下，之后就离我而去了。”

这一次没有发生奇迹。

奇奇(化名)还算幸运，因为他活下来了。

1岁3个月大时，他被半根香蕉给噎住了，经过长达40多分钟的抢救，5名医生轮番上阵，3500次不间断心脏按压之后，才逐渐恢复心跳。

让人惋惜的是，奇奇因错过急救“黄金4分钟”，以后可能会伴随着脑瘫，癫痫，智力下降等后遗症。

孩子异物卡喉如何急救？

据不完全统计，我国每年有5万名儿童意外死亡，其中因气管异物堵塞引起意外窒息死亡的儿童有近3000人。

异物卡喉事件频发，一次又一次为家长们敲响警钟，大家一定要警惕啊~这里再次提醒大家，遇到异物卡喉，一定要尽快冷静下来，把握好“黄金四分钟”(即人在心跳暂停窒息的情况下，在此期间内采取急救措施，就能安全救回)。

如果孩子发生意外伤害，你不知道怎么做，一定要第一时间尽快拨打120急救，说清楚孩子具体情况，并听从120指导给孩子做简单的处理，争取急救人员到位来做专业处理。

当孩子因窒息引起心脏骤停，这个时候，真正有效的是全世界通用的海姆立克急救法!

针对不同年龄段的孩子，方法有些不同，但原理是一样的：瞬间压迫胸腔，让肺部的急促气流把异物冲出。

但注意孩子窒息后，如果已经出现意识丧失就不能再使用这个急救法进行急救。

建议每位家长认真学习，务必掌握海姆立克急救法。

容易让娃卡喉的食物“黑名单”

生命只有一次，除了掌握急救方法，作为家长我们要防范于未然，请看容易让孩子(还有老人)卡喉的食物“黑名单”：

1.果冻

有没有发现这类食物的形状很像一个“塞子”?孩子吞食容易发生意外。给孩子吃的时候，不要给一整颗，可以先弄碎。

2.坚果类

颗粒比较小，孩子很容易还没充分咀嚼就吞下肚，容易噎到。给3岁以下孩子喂食，建议研磨成粉末或是小颗粒。

3.麻花及糖果

这些东东不好咬，容易卡喉，不适合给孩子吃。如果还是要给孩子吃，最好先切成丁状。

4.小个的水果

尤其是那种小个圆形但里面带核的，比如葡萄、圣女果、樱桃、青枣等，都不能直接喂给孩子，要去核，切成小丁才可以。

5.整条的火腿肠、大的肉块

如果孩子强吞很容易噎到，都需要切成成薄肉片或小块块才能给孩子吃。

6.多纤维蔬菜

这样的蔬菜不容易咬烂，如芹菜、豆芽、带皮的茄子。

7.大勺花生酱

很黏稠，不适合孩子吞食。如果要吃，可以薄薄地涂在面包或饼干上给孩子吃。

8.多刺的鱼

建议选择刺少的鱼类烹煮，以防孩子噎到或食道、口腔被刺伤。

9.太长的面条

即便是吸食，也容易噎到，可先切成小段再烹煮。

10.汤圆、粽子、年糕

这些传统美食虽然好吃，但都很黏，容易卡住孩子喉咙。

此外，日常生活中还应督促孩子养成良好的进食习惯，尽量不让孩子玩危险性的玩具。

以上这些小知识希望大家都用不到，但一定要学会，因为关键时刻真能救命！

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