胎毛剃了，头发才能长得好？这种“常识”不能信

有的宝宝天生头发少，看到别人家的宝宝头发长得又黑又密，这可急坏了父母。有老人说，宝宝的头发要越剃越密，胎毛剃了，头发才能长得好。这种说法正确吗？今天我们就来讨论一下吧~

头发不会越剃越密

新生儿的头发会越剃越密这个说法是错误的。实际上，宝宝头发的疏密程度主要是和基因有关。如果家长本身头发就又黑又密的话，那么宝宝的头发又黑又密的可能性是比较大的，相反，家长们的头发就稀疏和发黄的话，那么宝宝的头发很有可能也是这样的。

此外，宝宝头发的粗细和数量等也和自身的身体状况有关。如果宝宝身体素质不错，营养全面，那么宝宝的头发通常就不会差。

给新生儿剃头的不利影响

1.容易受凉

其实头发不仅有美观的作用，而且还可以在一定程度上御寒，如今气温下降，头发其实也是对宝宝小脑袋的一重保护。

2.不利于头皮健康

宝宝身体出于发育阶段，所以各方面都没有发育完全，婴幼儿头皮薄且娇嫩，血管丰富，抵抗力又相对较差，头皮的抵抗能力也比较弱，所以给宝宝剃光头，细菌就更容易侵袭，于宝宝健康无益。

3.增加受伤的风险

宝宝过早剃光头，可能会误伤到宝宝，所以不要剃发。

如果你需要给宝宝剪头，建议是在三个月之后再剪。

4.有感染的风险

头发是人类头部皮肤的保护层，婴儿的头部皮肤更是娇嫩，而且婴儿的囟门还未完全闭合，没有头发的保护，宝宝更容易受到紫外线，灰尘等其他因素的伤害。

如何帮宝宝拥有一头秀发？

营养全面

宝宝处于长身体的阶段，所以各方面的营养就一定要跟上，母乳妈妈在饮食上要科学全面，保证奶水质量。奶粉喂养的宝宝，在奶粉选择上一定要把好关。

对于已经接受辅食的宝宝，注意，不要让宝宝挑食，多吃蔬菜和水果，同时每天都要进行一定量的运动。

科学剪发

宝宝三个月后，可以给他剪发，建议头发要剃到离头皮半公分左右的距离，这个距离是比较的安全的。小心，过度修剪会伤害到孩子皮囊和毛发，对孩子健康不利。

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