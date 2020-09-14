网络贩婴！未出生就被预定，一个孩子开价几万至十数万不等

网络贩婴，大家有听过吗?

前不久，一对来自成都的“买家”夫妇准备把刚出生的女婴抱上车离开时，被专案组民警控制。

这是重庆警方最近破获的一起拐卖儿童案件。这起“网络贩婴案”一经媒体曝光后，立即引发热议。

原来，有这么一群人仅用一台电脑，一个手机，再加上胆大包天的叫价，干着买卖刚出生婴儿的“中介”工作。在他们眼中，婴儿不是生命，是商品，是可牟利的资产。

这些“中介”们混迹于各种论坛、聊天群里，利用待产孕妇及“买家”之间的信息差，两头欺骗获取利益。

在买卖婴儿的这个圈子里，他们有自己的行话，习惯用“补”(补偿)来代替孩子的价格，比如“补7”，就表示孩子的价格是7万元。如果买家还要办理出生证明，那就价钱再出几万。最受欢迎的当然是“人”和“证”(出生证明)都要的买家，因为他们可以利益最大化。

上述所说的这起网络贩婴是打拐志愿者上官正义(户名)提供的线索。他卧底网络贩婴圈好几年了，这次盯上了一名“资源较多”的“中介”赵军。

上官正义谎称无子女的生意人，取得赵军信任后得到了孕妇吴晓月(化名)的个人信息，以及会在重庆交易的消息，然后找借口抽身。

后来，警方根据上官正义提供的线索将交易后涉案人员全部控制，包括赵军、买家成都夫妇、吴晓月母子。

经审讯，赵军交代了事情原委。他谎称自己无法生育，找到未婚先孕无能力抚养腹中孩子的孕妇吴晓月，称自己想收养。在“买家”成都失独夫妻面前，他却又谎称自己是孩子爸爸，和孕妇未结婚，没有条件抚养，想给孩子找个好人家。

近年来，随着打击力度的加强，一些贩婴团伙隐匿起来，转到QQ群、微信群等线上交易。也有像赵军这样，发现贩婴这行业有利可图新入伙的。

这条产业链中的“卖家 ”领养者，很多是无生育能力的夫妻，包括结婚多年没有一儿半女，中年失独，只有独生子或独生女但希望“儿女双全”的，也有“重男轻女”家庭。

在聊天群里，他们的昵称前面会加上个“L”(领养)这样的字母代替。

至于“卖家”送养者，暗号就是“S”(送养)，不少是孩子的亲生父母，一个新生儿的价格在几万到十几万元不等。很多“S”都是“预售”，还没出生就联系好买家，商定好价格后一出生就被抱走。“D”就代表“待产”。

有的父母很早就在网上发布信息，价高者得，哪怕得知卖家是人贩子，他们也毫不在意。

一旦交易成功，他们便自动退群。与此同时，还有更多的领养者、送养者加入。

“这个圈子里有四种人，卖孩子的、买孩子的、卖证件的和骗子。”上官正义告诉记者，这是“一条龙”服务。有时，骗子会扮演有孩子的家庭，专门骗那些急于要孩子的家庭。

即便现在，在各个平台上都能搜到送养、领养的群组和帖子。

可能就在此时，又一笔交易刚刚完成。

这些孩子们也许永远都不知道，自己的生命在亲生父母眼里就是可获利的生意。

也有很多人称，自己不知道卖亲生孩子也是犯法的。

比如曾送养孩子的张霞(化名)，她离婚怀孕，不忍打掉孩子“我想给他一条命”，辩称自己不是不是买卖，而是送养，不知道会违法。

但事实上，从法律上讲，父母作为法定监护人不可以放弃监护权。私下把孩子送养，就等于变相放弃监护职责，属于违法行为，还有可能构成遗弃罪。即便没有收取任何报酬，完全免费把孩子送养，也可能存在违法。

针对上官正义的行为，有律师认为，虽然其行为有积极意义，但以“买家”身份自行进行调查不可取，一定程度上也会诱发拐卖婴儿等犯罪的发生。

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