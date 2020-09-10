小心了！多囊女性更容易患心血管疾病

三四十岁的女性如果患有影响卵巢功能的常见疾病，更容易患心脏病。这是今天在《欧洲预防心脏病学杂志》（《欧洲心脏病学会》（ESC）的期刊）上发表的一项研究的发现。但可以多吃水果和蔬菜，多做运动来预防。

患有多囊的女性有患心血管疾病的风险

据估计，6%-20%的育龄妇女患有多囊卵巢综合征（PCOS）。这种情况的特点包括卵巢上有多个囊肿（充满液体的囊状物）、月经不规律、体毛过多或因雄性激素水平高而头部脱发、怀孕困难。

患有多囊卵巢综合征的女性更容易超重或肥胖，患有糖尿病和高血压，这些都是心脏病和中风的危险因素。

多囊女性患心血管疾病的风险高19%

这项研究检查了这种风险状况是否会导致患上心血管疾病的可能性更大-以及是否持续在整个生命周期。Oliver-Williams博士解释说：“有些多囊卵巢综合症的症状只出现在生育期，所以心脏病的几率可能在以后的生活中消失。”

这项研究的研究对象包括从1994年到2015年接受体外受精（IVF）治疗的60574名妇女。其中6149人（10.2%）患有多囊卵巢综合征。研究人员用医疗记录跟踪了这些妇女9年。在此期间，有2925名妇女（4.8%）患上了心血管疾病。

总的来说，多囊女性比普通人患心血管疾病的风险高19%。

三四十岁的多囊女性风险更高

当被分为不同年龄组时，50岁及以上多囊卵巢综合征的妇女与同龄人相比，没有更高的心血管风险。

与未患多囊卵巢综合征的妇女相比，三四十岁患有多囊卵巢综合症的妇女患心血管疾病的风险更大。30岁以下的人的证据不太充分，这可能是因为数据库中这个年龄段的样本数量不足。

Oliver-Williams博士说：“心脏健康似乎是多囊卵巢综合症年轻女性的一个特殊问题。这可能是因为与同龄人相比，他们更容易超重、患高血压和糖尿病。先前的研究表明，这些差异随着年龄的增长而减小。换言之，随着普通女性年龄的增长，她们越来越超重，也渐渐容易患高血压和糖尿病。”

患有多囊的女性需要保持乐观心态

Oliver-Williams博士鼓励患有多囊卵巢综合症的年轻女性保持乐观：“多囊卵巢综合症是一种令人痛苦的状况。不仅仅是因为它会影响生育，身体的影响会导致焦虑和抑郁。女性需要拥抱自己的年龄和时间，而获得他人的支持是至关重要的一步，因此，在需要时请伸出援助之手。”

Oliver-Williams博士说：“知识就是力量，意识到心脏病风险后，各位就可以有所作为。”有许多非常棒的专科医生，他们可以帮助患者减肥，获得更多的锻炼，更健康的饮食。”

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