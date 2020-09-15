孕妈咪喝什么好？这种饮品，连医生也夸赞！

怀孕的时候，因为“一人吃两人补”的关系，妈妈们对于营养的需求变高了，为此每天吃不少高营养食物。但是不得不说，不少高营养食物并不太好吃，并且消化起来也比较麻烦。那么有没有什么营养高、味道佳、同时又容易消化的“补品”呢？当然有了，就是今天的主角，牛奶！

♥ 普普通通的牛奶，真有那么好？

奶类作为哺乳生物最早的的食品，不仅容易消化吸收，还富含下列营养素：

1.大量的钙

根据《居民膳食指南》的建议，孕中晚期的妈妈每天应该摄入约1000mg的钙，而这很难通过日常食物中补足，为此不少妈妈会在孕中晚期吃一些钙片。但其实除了吃钙片这种补剂，还可以通过和牛奶来补钙。一般来说，全脂牛奶含钙量高达104mg/100g，这就表示每天只需要2盒牛奶，就能补充4-500mg的钙，轻松填补了空缺。

2.蛋白质多

除了钙，牛奶的蛋白质含量也很高。目前根据我国我国食品质量监督总局规定，牛奶、酸奶的蛋白质含量应不低于3.0g/100g，所以说牛奶也可以是优质蛋白质的主要来源。孕中晚期多喝些牛奶，对胎儿的发展非常有利。

3.B族维生素

牛奶中含有不少B族维生素，这对于孕妈妈和胎儿都非常重要。比如维生素B2可促进能量的代谢，维持皮肤和毛发的正常生产，同时对发育也有促进作用，孕期每天一杯可以让宝宝将来睫毛纤长浓密、皮肤白皙的概率变高。再如维生素12，它可以和叶酸一起协作促进红血球形成，可有效预防孕期贫血情况。

4.可以补水

水是生命的源泉，孕妈妈每天需要摄入1700-2100ml的水分。而牛奶中超过九成都是水，所以每天喝两盒牛奶，除了可以补充营养，还能顺带补充一些水分，缓解每日补水的压力。

5.镇定睡眠

牛奶中含有名为L色氨酸的生化物，以及一些吗啡类物质，这些物质都有着一定的镇静安神的作用，让人更容易安睡，并且没有任何副作用。所以孕期喝一些牛奶，还可以让孕妈妈更容易睡得香、睡得好。

♥ 牛奶虽好，但也不是人人适合！

牛奶营养丰富，孕期常喝补钙又补水，但并不是所有人合适，有些孕妈妈喝了牛奶会有出现消化问题，这不仅身体不适，还可能威胁宝宝的发育。如果恰好是下面这三种类型，那么就尽量选择其他食物来替代了：

1.胃溃疡

有不少人觉得，牛奶是弱碱性的，可以中和胃酸，似乎比较适合胃溃疡的人群。但事实上，为了能消化牛奶中的钙和蛋白质，胃需要分泌更多的胃酸，反而会加重胃痛情况。建议有胃溃疡的孕妈妈们就先不要喝牛奶了，而是积极寻求医生的帮助，等到胃溃疡好了再喝也不迟。

2.胃酸反流

牛奶中含有不少脂肪，它会让食管下段的括约肌松弛，从而导致胃酸反流问题加重，增加不适感。所以如果本身就有胃酸反流的孕妈妈，就不要喝牛奶了，而是选择其他食品替代。当然也可以选择低脂、脱脂牛奶，只不过其他营养素也会有所减少。

3.乳糖不耐受

乳糖不耐受是由于乳糖酶分泌少，不能完全消化分解母乳或牛乳中的乳糖所引起的非感染性腹泻，这是广泛存在的世界性问题。而如果孕妈妈恰好有类似的情况，那么喝牛奶就很容易出现腹泻问题，非常受罪。建议这类孕妈妈少喝牛奶或者选择低乳糖的产品，或者将牛奶加热后饮用。如果是完全没有乳糖酶，那么最好就不要饮用了。

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