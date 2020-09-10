小朋友为什么都爱吃甜的？原来是不够敏感！

一项新的研究发现，与成人相比，儿童和青少年对甜味的敏感度较低，需要在溶液中多40%的蔗糖才能感知出糖的味道！随着更高的味觉检测，专家发现，儿童和青少年比成人更喜欢高浓度的甜度。

甜味感知有两个维度

参与撰写这项研究的伊利诺伊大学香槟分校食品科学和人类营养学教授M.YaninaPepino说：“甜味感知的这两个维度——敏感性和偏好——从童年到成年都经历了截然不同的发展轨迹。但是，它们是独立的，我们发现两者之间没有联系。”

这项研究包括108名儿童、172名青少年和205名成人，年龄在7-67岁之间。美国国立卫生研究院和美国糖尿病协会支持了这项在费城莫内尔中心和圣路易斯华盛顿大学进行的研究。

Monell化学感官中心的JulieA.Mennella是这项研究的共同作者，其文章发表在《营养》杂志上。

儿童比成人更喜欢强烈的甜味

研究人员给参与者不同的糖水浓度来品尝，并测量参与者喜欢的浓度和他们能检测到糖的味道的最低浓度。

“虽然儿童较低的敏感度需要较高的蔗糖浓度来检测味道，但甜味敏感度并不能预测他们喜欢的甜度水平，”JulieA.Mennella如此说道。

“为了说明这些与年龄有关的味觉差异，我们估算了可以溶解4克蔗糖（相当于一个方糖）的230ml水的水杯数量，每个年龄组的参与者可以来检测甜味。”

例如，儿童和青少年的敏感度较低，这意味着将方糖溶解在5杯水中，他们能感知出味道，而成年人则能在7杯浓度较低的水中感知出。

孩子对甜的喜爱度远远超过成人

Mennella说，成年人喜欢的甜度与典型的可乐软饮料相似，可乐软饮料在一杯230ml的水中含有相当于约8个方糖的糖量。儿童和青少年更喜欢将蔗糖浓度提高50％-相当于230ml水中约有12立方糖！

这项研究发表在《营养学》杂志上，它建立在研究人员先前研究的基础上并结合了这些数据。

研究人员假设，在青春期发生的蔗糖味觉敏感度和偏好的变化可能是由具有不同潜在机制的不同发育轨迹造成的。例如，味觉敏感度的发展变化可能是口腔和唾液成分变化导致，而甜味偏好的变化可能是大脑奖赏系统活动和形态变化的结果。

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