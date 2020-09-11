路边的烤肠买不得！知道真相后，再也不敢给孩子吃了

很多人带孩子出去玩，顺手会买一根烤肠，给孩子解解馋。但对于孩子来说，吃这种烤肠有害无益，大家千万不要再买了！

为什么不能吃？

1.使用过多的添加剂

路边摊出售的烤肠，通常使用了多种食品添加剂，比如色素、香精等。这些添加剂如果正常添加不会危害人体健康，但这种烤肠就说不准了，很可能添加过量或随意添加。

这种食品添加剂较多的食物不但营养价值低，还容易滋生细菌，不要买。

2.食材质量令人担忧

路边摊大多十分简陋，有的甚至只有一台烤肠机和几张小板凳。而且，路边摊通常不会展示摊位经营证和摊贩的健康证，使用的原料着实令人担忧。

在一般的正规商店，烤肠这类食品都会标明配料表，特别是正规厂家生产的烤肠，原材料可以溯源，制作环境也让人放心。如果出了问题，最起码有地方可以投诉，维护孩子的健康权。

而路边摊为了追求更多利润，大多会采购一些黑作坊生产出来的烤肠作为原料。如今猪肉价格较贵，这些成本低廉的烤肠里是否真的含有猪肉，真的让人怀疑。

一些黑心的厂家甚至会用貂肉、狐狸肉等养殖场低价处理的肉灌成香肠出售，牟取暴利。有点“良心”的商家会用鸭皮鸡皮等代替猪肉，再添加一些增味剂就可以达到浑水摸鱼的目的。甚至有的香肠里根本就没有肉，只是用植物蛋白和各种添加剂调配出肉的口感而已。

一般人是吃不出其中的差别，是因为添加了一种增香剂——猪肉香精。添加多种添加剂后，自然就掩盖了原材料的味道，即使人们的味觉再敏感，也是真假难辨。

3.烤制过程卫生不过关

即使食材质量较好，但小商贩的烤制过程也难以让人放心。第一，烤肠原料通常被随意放在纸箱之中没有进行低温保存，很容易滋生细菌；第二，烤肠机通常不会进行清洗，里面污垢较多。如果在露天进行烤制，又没有遮挡物进行遮挡，来往车辆排放出来的尾气和灰尘很容易进入到烤肠机中造成污染。

在这种卫生条件下加工出来的烤肠，如何能放心买给孩子吃？

基于以上三个原因，建议不要给孩子买烤肠吃。如果孩子想吃，最好去正常商场购买大厂出产的香肠。

孩子日常饮食的注意事项

在日常生活中，大家在孩子饮食方面要注意以下两点：

1.少吃路边摊

路边摊的食物虽然很好吃，但卫生状况实在堪忧，大家最好让孩子少吃路边摊。路边摊的食物吃多了，孩子不但容易发胖，还会加重肠胃的消化负担。

再说，路边摊的食物很多都可以在家里自己制作，如果孩子喜欢吃，大家不妨亲自动手。

2.不吃重口味食物

孩子的饮食要保持清淡，特别是不满1岁的孩子，辅食中不能添加任何调味料。孩子的饮食不宜口味过重，以免今后很难纠正。孩子的身体正在发育中，摄入过多的盐分会增加身体的代谢负担，增加患病的风险。

大家在给孩子做辅食时或者让孩子和大人一起用餐时，最好使用蒸煮等简单的烹饪方式，最大限度地保留食物的原始口味。

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