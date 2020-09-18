哺乳期生病了，能吃什么药？这篇都说全了

哺乳期妈妈最怕什么？不是没奶，而是生病！为了不耽误孩子喝奶，很多妈妈即使生病了也不吃药，只为了能保证宝宝的口粮，不影响孩子的健康。

其实，对于哺乳妈妈而言，依然有不少药是相对安全的，今天我们就来一一盘点：

♥ 药物会通过母乳影响宝宝吗？

会，但要经历“千山万水”。

大部分药物，都会通过血乳屏障，多多少少进入到奶水中，宝宝吮吸母乳时，会将药物一同吸入体内。

可是，这个过程很复杂了。血液里的药物需要透过毛细血管壁，进入到乳腺小泡的泌乳细胞中，然后穿过泌乳细胞间隙或泌乳细胞的双层脂膜，才能进入到母乳之中。宝宝喝了母乳后，药物需经过宝宝肠胃道吸收，才会产生全身作用。

♥ 这些药物，哺乳期可以放心用

可以说，药物在从妈妈传给宝宝的过程中会“损失”很多，并不是所有药物都会对孩子产生危害。

接下来，就给大家罗列一下哺乳期可以放心吃的药：

1.抗过敏药：西替利嗪、氯雷他定。

2.经典退烧药：对乙酰氨基酚、布洛芬。

3.睡眠药：佐匹克隆（舒乐安定）。

4.抗生素类药物：所有头孢菌素、左氧氟沙星、阿奇霉素、阿莫西林。

♥ 吃了这些药，喂奶需暂缓



有些药物服用后，妈妈需要停止给宝宝喂奶。以前通常认为需要停止哺乳24小时，但现在认为这是不科学的。具体停止哺乳多久，每种药物都有所不同，这与药物的半衰期有关。

药物的半衰期是指血浆药物浓度降低一半所需的时间。比如说，某种药物的半衰期是1小时，刚用药时药量是100%，1小时后药量变成50%，再过1小时后变成25%。

很多药物经过5个半衰期后，体内药量只剩下3%，基本上已经在体内消失了。通常来说，服药后经过5个半衰期就可以哺乳了。还是刚才的例子，药物的半衰期是1小时，那么5个小时后就可以给宝宝喂奶了。

如果大家依旧不放心，可以遵循以下规律：一天服用三次的药，停药后24小时可以给宝宝喂奶；药物一天服用一次，则要看半衰期。

不必遵守药物半衰期的特殊情况：

1.宝宝喝奶量少，摄入的药物剂量难以对身体造成影响。

2.一些药物很难转运进母乳中，比如蛋白质结合率高的华法林，或者大分子肝素等。

3.妈妈服药量少，血药浓度较低，渗透进母乳的剂量更低。

4.诸如蒙脱石散等这类药物难以被肠道吸收，不能进入体内循环，也就不会对宝宝造成全身影响。

5.皮肤外用药等局部用药，药物很少会进入妈妈的血液循环中，也不容易进入到母乳中。

♥ 需要注意的其他情况

大家在哺乳期服药时，还要注意以下这几点：

1.不建议用中成药和复方药

复方药是一种含有多种成分的药物，比如新康泰克等。药物成分复杂，潜在的风险就较大，不建议哺乳期妈妈服用。

中成药在女性哺乳期缺乏相关临床研究证据，存在一定风险，也不建议服用。

2.儿科常规药物多能用

儿科可以使用的常规药物，通常来说哺乳期妈妈也可以使用。这些药物渗透进母乳中的量，要比宝宝直接服药的剂量还要低。

3.宝宝有特殊情况，服药需慎重

低体重儿、早产儿、患有特殊疾病新生儿要千万当心，因为母乳中的药物含量尽管并不是很多，但有可能会在宝宝体内发生集聚或引发其他不良反应。如果宝宝有以上这些情况，一定要事先咨询医生，再用药。

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