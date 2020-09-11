秋天到了，这份营养汤是时候要来一份了~

汤总是饭桌上必不可少的一道菜，今天给大家分享一道鲜美无比的冬瓜薏米排骨汤！！

冬瓜有润肺生津，化痰止渴，利尿消肿，清热祛暑的功效，薏米有很好的祛湿功效，再加上排骨一起煲汤，清淡鲜美，健脾祛湿，清热解毒！简单易做！一定要多喝。

食材:

排骨，冬瓜，薏米，姜，料酒，盐，葱花。

步骤:

1.排骨剁成块洗净，冬瓜去皮切块，薏米洗净，姜切片。

2.锅中烧水，倒入排骨，加一勺料酒，加姜片焯水三分钟，捞出沥干水冲洗干净浮末。

3.将排骨倒入砂锅中，再倒入薏米，加入适量的清水，大火煮开，小火炖45分钟再倒入冬瓜炖20分钟加入适量盐撒上葱花即可。

健康人常吃薏米，能使身体轻捷，减少肿瘤发病几率；

薏米中含有一定的维生素E，是一种美容食品，常食可以保持人体皮肤光泽细腻，消除粉刺、色斑，改善肤色，并且它对于由病毒感染引起的赘疣等有一定的治疗作用；还可用薏米煮粥吃哦~

超鲜美无比，连喝三碗都不够。

小贴士：

1.此汤需要清淡为宜，这样不会丧失汤品原有的鲜味。

2.冬瓜需最后放，要用小火慢炖，这样可以防止冬瓜过熟过烂。

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