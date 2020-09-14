水果姐分享产后自拍照，结果竟被群嘲……

#水果姐产后身材#竟上了热搜，而且热度很高。大家一起来围观。

看到水果姐晒出的一张产后自拍，一大波网友高喊“太丑太难看”，而生过娃的过来人纷纷表示“这就是事实!”

来看这张引发热议的照片，她穿着吸奶胸衣和产妇内裤，标注说妆发打造者是“筋疲力尽”。

再次升级当妈的刘璇力挺水果姐，感慨大家对新生妈妈的要求好苛刻啊~坦言产后身材不尽如人意，才是所有新生妈妈的真实写照。

整个孕期，宝宝是一点点长大的，而妈妈的身体也是慢慢变形的。又不是机器人，“卸货”了身材瞬间就能恢复。

产后恢复是需要时间的，好吗?!

可能有人一说到产后恢复，就直接认为是身材恢复。其实不限于此，产后恢复还包括身体各系统器官的恢复，主要指的是

子宫由妊娠的状态恢复到妊娠前状态，

骨盆肌肉恢复因分娩而减弱的弹性，

腹部、背部肌肉力量的恢复这些。

每一项都超重要的~

有效的产后恢复运动

产褥期(产后6—8周，也就是42—56天)。在这段时间，妈妈身体的各个系统、器官还没完全恢复孕前的状态，再心急也别像普通人一样开始锻炼。特别是之前没有运动习惯的。当然，这个时候咱们也不是什么都不能做，一些简单的动作还是可以进行的，可以锻炼力量，燃烧热量，促进身体恢复。（ps：若不是正常顺产，比如说剖宫产，或孕期、生产时有其他疾病，最好先咨询产科医生之后，再进行锻炼。）

1. 走路

对，没错，就是走路。产后，咱们要试着自己下床走路。

大家别捉急，慢慢来，一开始可以在床边少量多少的来，然后逐渐增加走路的时间和速度。如果身体情况允许，没有头晕等不适，反应没变慢，可以从尝试倒着走，或是走[之]字等。

对啦，还可以抱着孩子走，也能锻炼身体呢~

2. 腹式呼吸

孕期时，不少孕妈因为腹部压力的增加改为胸式呼吸。产后腹部压力减小了，大家可以试着腹式呼吸，来助力腹部各器官归位、肌肉恢复力量和弹性，让子宫尽快恢复等。

产后1小时就可以试试哦~吸气时鼓起肚子，呼气时收紧肚子。产后前几天，如果有宫缩痛的情况别勉强自己，可以慢慢开始做深呼吸。开始时宜平躺练习，之后喂奶、走路时可有意识练习。

如果你能保持习惯那恭喜啦，拥有一个紧实的腹部不是梦。

3. 凯格尔运动

产后24小时就开始进行啦~顺产的旁友更要做哦，可以帮助锻炼骨盆肌肉，缓解漏尿、尿失禁，改善阴道松弛情况。

方法很简单：躺在床上练习，每次都用最大力气收缩骨盆的肌肉，然后加油尽量多坚持会儿，之后放松，做 10 次为一组，每天做 3 组。也可以在排尿的时候做，控制盆底肌肉，中断排尿。

找不到骨盆肌肉看这里：在排尿的中途尝试中断排尿，此时收紧的那块肌肉(在尿道、肛门附近)就是骨盆肌肉。

4. 和宝宝玩耍

产褥期过后，如果你体检确认身体没问题，就可以和常人一样锻炼身体啦~如果你孕期有规律的运动习惯，那么开始慢慢恢复进行孕前的锻炼项目。如果孕前并没有这一习惯，建议在专业人士的指导下，开始系统的产后恢复训练。

这里要说明一点，并不是去户外跑步或去健身房才能锻炼，在家也可以的，还能把锻炼时间当成是亲子玩耍时间。特别是宝宝 3、4 个月大颈部发育完善的时候，在确保安全的情况下，可以带着宝宝一起完成一些动作，比如锻炼胸部的动作：

躺在硬板床上或铺上瑜伽垫的地板上，两手托起宝宝的腋下，靠近自己的胸部，吸气，呼气时慢慢将宝宝举起。注意，胳膊不要完全伸直。再吸气，慢慢将宝宝放在胸口，休息一会儿，再做下一个。

大家量力而行，做 8～15 个。

锻炼腿部和臀部的箭步蹲、深蹲，大家也可以试试。需要注意是，带着宝宝一起运动，妈妈力量要足够，毕竟安全最重要。

警惕腹直肌分离

但也有些妈妈产后肚子怎么也瘦不回去，这可能是因为腹直肌分离。

孕晚期时，由于宝宝的快速成长，两侧腹直肌慢慢被撕开失去弹性，产后半年甚至一年都无法恢复。如果你产后很久还挺着一个皱皱的大肚腩，很可能就是腹直肌分离导致。

如果比较严重，可能还需要手术治疗。这里教大家如何判断是否存在腹直肌分离：

大家可以用手指宽度来测量分离的距离。如果2指及以内，是正常值;如果可放入2—3指就要注意了，可通过产后修复、塑性来改善;如果3指以上，建议就医。

最后，希望大家对于产后妈妈的身材多一些理解和包容哦~

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