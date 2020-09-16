年仅1岁就近视100度，你还会放任孩子玩手机吗？

在孩子成长的过程中，家长们大多比较关注大脑和身高，因为这直接关系到孩子的智力和体格。但其实这除了这两样，还有很多方面需要家长们关注，比如孩子的视力。最近淮安市妇幼保健院眼科接诊了一个病例：一个只有1岁的宝宝竟然已经近视100度。

医院眼科主任表示：宝宝到她们医院做体检，在体检过程中发现已经有了100度近视了。当发现宝宝近视的时候，家长非常震惊，因为家里人的视力都不错，除了爷爷奶奶需要带养老花镜，家里没有人戴眼镜了。

后来经过交流发现，宝宝近视的原因是长时间看视频早教。原来为了不让自家孩子输在起跑线，这家人早早给他安排了早教，而主要的早教方式就是视频早教。

医院眼科主任，电子产品对孩子的视力是有影响的，如果不加以控制，那么就会早早出现近视情况。而这个病例，需要三个月复查一次，并且在两岁以后戴眼镜矫正。

♦ 预防近视，从小事做起

随着电子产品普及、学业压力变大，越来越多的孩子早早就面临近视问题。针对这种现象，我们该如何应对呢？

1.缩短用眼时长

任何一个眼科医生，都不会让不足2岁的孩子接触电子产品，比如手机、平板、电脑甚至是电视，因为他们的眼睛还处于迅速发育阶段，视力也不太稳定，很容易因为外界因素而近视。

如果一定要看，那就要尽量缩短时长，不要超过15分钟，同时声光类的玩具也要少买。2岁以上的孩子，时间也有限制，建议控制在半小时以内，3岁以上可以到达45分钟，但是要拆分成3个15分钟，让眼睛有时间休息。

2.注意用眼距离

近视除了和用眼时间有关，还和用眼距离有很大的关系。一般来说眼睛要离书本30厘米以上，如果是电子产品，那么距离尽量超过屏幕对角线长度4-6倍。除此以外光线也要合适，不要让孩子在黑暗中玩电子产品，尽量使用自然光源或者类似自然光源。

3.家长以身作则

不少孩子对电子产品上瘾，是因为家长们没有做好表率。这是因为对于不少大人来说，手机的魅力无法抗拒，并且经常一刷就很久。孩子看到了自然好奇，有样学样了。

为此家长们要做好榜样，平常少玩些手机，是多和孩子玩玩拼图、积木、游戏等，这不仅可以增进亲子关系，还可以让孩子对其他有趣的东西产生兴趣，降低电子产品的诱惑力。

4.参加户外活动

带着孩子去户外活动，不仅可以锻炼身体、开阔视野，还可以让眼睛多看看远处，减少近距离用眼的时间，从而间接保护孩子的视力。此外也有研究表明，户外活动可以缓解近视的情况。

♦ 不要忽略这些信号，孩子可能已经近视了！

虽然有些家长也在努力防控，但是因为缺乏必要的知识，孩子还是会有视力问题。但是因为孩子不懂或者不会表达，所以很多家长不知道孩子已经有实力问题，结果就错失了矫正时机。但其实当孩子近视时，会有一些信号暴露出来：

1.揉眼睛：患上近视的孩子，因为总是看不清楚东西，所以要一直很认真的看，眼睛就很容易疲劳，会时不时揉眼睛。

2.频繁眨眼：视力下降后孩子会经常揉眼睛，这容易出现慢性结膜炎及角膜损伤，孩子也会因为眼睛不适而频繁眨眼。

3.眯眼：相信近视的都有深有体会，因为近视眼患者眯起眼睛可以暂时缓解近视问题，从而看清远处的东西。

4.凑近了看：如果孩子看东西的时候，会不自觉往前凑，那么大概率是近视了。

5.歪头斜眼：这种做法可以减少散射光，从而让自己看的清楚一些。

6.拉扯眼角：这个和歪头、眯眼的一样，也是为了减少光线散射，看的清楚一些。

tips：近视也分真假

当出现上述情况的时候，不代表孩子一定近视了，因为视力下降可能只是假性近视。假性近视大多出现在视力下降的早期，是因为晶状体暂时无法调整回去，导致眼睛看不到远处，这个时候去医院在医生指导下放松晶状体即可很快恢复视力。而如果是真性近视，那么就表示眼球已经变长，很难再恢复了，需要通过戴眼镜矫正。

至于如何区分真假近视，去医院做个检查即可。最后提醒家长们，一定要定期去医院给宝宝做视力检查，视力问题发现得越早越容易矫正。

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