宝贝PP上有淤青，咋回事？真不是打的！

最近有宝妈寻求育姐帮忙，说发现刚出生的的屁股上竟然有淤青，这是怎么回事？是不是碰到哪了？其实，这个所谓的淤青叫做蒙古斑，我们今天就来好好说说：

了解蒙古斑

虽然对于宝宝屁股上的淤青是有很多有趣的说法，但那些只是传说，不可信，实际上宝宝屁股上的淤青是蒙古斑。“蒙古斑”会长在宝宝身上很多部位，诸如屁股上，后背上、手臂上，形状成圆形、椭圆形和方形的比较多，颜色是淡青色和灰青色，由于其面积不小，所以看起来像是被打之后的“淤青”。

会影响孩子健康吗

很多家长看到宝宝出现淤青的情况都吓到不行，很担心这样对宝宝的健康发展不利，其实不然，这是一种正常现象，这种淤青会随着宝宝长大渐渐消失的，一般来说在宝宝1到2岁就会消失得差不多，所以妈妈们不用太过担心。

这些“斑”也很常见

蒙古斑对于宝宝的健康发展没有害处，接下来我们再介绍其他几种常见的斑：

1.红色斑

红色斑其实是一种良性皮疹，主要表现为红色皮疹，轻则出现不规则的大小不一的红色斑片，重则出现高出表皮的红色斑丘疹，一般发生在宝宝刚出生的48小时之内，但只要配合医生做好护理工作，不被捂到，大概会在一周后退却。

2.黑色斑

本来皮肤的黑色素细胞是正常分布的，但是，如果在皮肤真皮层里出现黑色素细胞，且聚集到了一起，就会形成先天性色素痣。一般如果头部的痣超过九厘米，身上的痣超过六厘米，就需要警惕了，建议最好是带宝宝去医院检查。

3.咖啡斑

多于六个以上，直径是1.5厘米的咖啡斑的话就需要引起妈妈们的注意了，需要带宝宝去医院就医，谨防神经纤维瘤的可能。

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