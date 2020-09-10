六个月后就得断奶？奶水就没价值了？荒谬！

母乳的作用和意义是不容小觑的，很多妈妈都坚持母乳喂养，但有的妈妈们因为听信一些说法，认为母乳到宝宝6个月的时候已经没有营养了，所以索性就断奶了。这种说法对吗？今天我们就来讨论这个问题：

六个月之后，母乳依然有营养

六个月以后，母乳依然有营养，依然可以作为宝宝的主食。母乳中含丰富的营养元素，对于宝宝的健康成长非常重要的，六个月之前的宝宝对于营养的需求还没有那么多，所以宝宝只喝母乳就够满足身体需求了。

六个月以后宝宝需添加辅食

但对于6个月以后的宝宝来说，就建议要添加辅食了，第一顿必须是高铁米粉。但注意，这并不代表六个月之后就要断奶，因为母乳依然是宝宝的主食！只有在保证奶量的前提下，再加辅食喂养。

辅食应该怎么加？

在辅食添加的过程中，食物的品类应当从一而多，不可以过急。

刚开始宝宝每天吃一顿辅食，之后逐渐过渡到两顿辅食。米粉、蛋黄都是不容错过的好食品，此外，菜泥、鱼泥等蔬菜肉类也要添加。在给宝宝做辅食时，可以使用研磨工具，这样做出来的辅食口感更加的细腻，更容易让宝宝接受和吸收消化。

平常，也可以给宝宝吃一些辅食小零食，在增加营养的同时还可以锻炼宝宝的牙齿，有助于牙齿生长，缓解出牙的不适，例如，磨牙饼干就很不错。

母乳喂养对于宝宝的健康成长有着积极的作用，而且坚持母乳喂养还可以增加宝宝和妈妈之间的亲密程度，建议妈妈们如果条件允许的话，最好能坚持到一岁，有条件的甚至可以到两岁，让宝宝最终实现自然离乳。

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