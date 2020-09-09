有儿子的必看！man到爆的教育方式，来收~

你有没有发现，现在的男孩似乎越来越“娘”了？这多源于家长对孩子的过分溺爱。对于男孩子来说，家长需要重视“男子汉”的气质培训，下面这些man到爆的教育方式，有儿子的赶紧来收！

1.性别教育

父母往往认为孩子比较小，不会重视孩子的性别教育。其实孩子在三岁时候，就有了性别意识，因此家长最好在三岁之前就让孩子知道性别的不同，了解男女的不同。

2.让父亲参与育儿

孩子小的时候多和妈妈亲近，但长大了就需要父亲更多地加入到育儿活动中。父亲需要参与到家庭教育中，带孩子玩一些运动量大，更有刺激的游戏，以此来展现一些男性的力量。同时，只有父亲多陪孩子玩耍，才能建立亲密的父子关系，让孩子信任父亲，将身上的阳刚气息传给孩子。

3.多参加集体活动

让孩子融于集体，多参加集体课外活动，培养一些兴趣爱好，让孩子阳光开朗、富有活力、增强体质。在集体活动中还要培养竞争意识，抗压能力，鼓励他去挑战一些困难的运动，让他充满自信。同时学会与人相处，多交一些朋友。

在集体活动中难免会遇到冲突，此时就要培养孩子解决问题的能力，告诉他作为一个男孩子，应该怎么处理这类事，培养他独立处理问题的能力。

4.承担家务劳动

现在许多家庭的教育理念是读书至上，只要读书好，别的事情就不用做。其实这是阻断孩子的全面发展，承担家庭劳动不仅可以能培养孩子的自理的能力，还有利于培养孩子的家庭责任感。在做家务的过程中，孩子的身体也到了锻炼，增加了身体的协调能力、动手能力，同时有助于孩子逻辑思维能力的提高。

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