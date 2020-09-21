不满6岁，别让娃自己刷牙！都是在做无用功

当宝宝长出第一颗乳牙时，相信很多父母就开始给他刷牙了，有的父母甚至在宝宝没长牙前，就用纱布给他清洗牙龈和口腔，不错！

但这里要提醒大家注意的是，让宝宝过早地独立刷牙，其实并不是一件好事，反而容易让孩子满嘴虫牙，我们一起来了解一下吧~

6岁以下宝宝刷牙是“无效刷牙”

美国儿童牙医协会（AAPD）建议，爸爸妈妈要帮助、监督宝宝刷牙，直到他7、8岁左右。换句话说，宝宝6岁前，爸爸妈妈要帮助孩子刷牙。

很多人认为刷牙很简单，完全可以交给小孩子自己做。其实，想要达到清洁口腔预防蛀牙的目的，必须要保证刷牙时将牙齿的每个角落都刷到位了！

有专家曾对儿童刷牙覆盖率做过研究，结果显示：5岁孩子只能清洁到牙齿表面的25%；11岁孩子只能清洁牙齿表面的50%；18-22岁成人只能清洁牙齿表面的67%。

出现这种情况除了和孩子用心程度有关外，主要原因是小宝宝的手眼协调能力和智力都不如大一点的孩子。

如果过早让宝宝独立刷牙，即使天天刷牙也有可能满口蛀牙。因此，在宝宝6岁前，大家最好在一旁协助他刷牙，或者等他刷完牙后，以“爸爸妈妈帮你再检查一下”为由，再帮他刷一遍。

该如何帮助宝宝刷牙？

宝宝在不同年龄段，大家帮助他刷牙的方法也要有所不同：

1.出牙前

很多父母认为，宝宝没有长牙就无需给他清洁口腔。其实，这种观点是错误的！

如果是奶粉喂养，每次吃奶后最好给他喂点水漱口，防止口腔或舌下有奶水残留，导致细菌滋生引发龋齿或口腔疾病。

如果是母乳喂养，建议每次喂奶后能签蘸淡盐水稍稍清洁下宝贝的口腔。

2.出牙中

宝宝每次进餐后，大家要用棉签蘸淡盐水轻轻给他擦拭口腔粘膜、牙龈和牙齿。请注意，牙齿表面、内侧、外侧以及即将出牙的牙尖部位都要清洗干净。

3.出牙后

大家要根据宝宝的出牙情况，给他准备一个合适的牙刷。大家在给宝宝刷牙时，要把握好力度和节奏，不要太重也不要太快，以免损伤宝宝娇嫩的口腔组织和牙床，让细菌有机可乘，影响口腔健康。

另外，宝宝2岁左右时就可以“玩牙刷”了，大家可以给宝宝一个牙刷让他学习和模仿父母的牙刷动作，培养刷牙兴趣，养成饭后漱口、早晚刷牙的好习惯。

大家一定要让宝宝学会正确的刷牙方法，前后、上下、左右、舌头表面等地方都要刷到，而不是敷衍了事，否则刷牙也不能起到清洁口腔的作用。

注意！不要给6岁以下宝宝使用成人牙膏

想要达到预防龋齿的目的，牙膏中的氟化物发挥着非常重要的作用。但宝宝的吞咽能力反射还没有发育成熟，在刷牙过程中很容易误吞牙膏。

相关调查表明，3岁左右宝宝刷牙时会将30%的牙膏吞入腹中；4-5岁宝宝的吞咽量大约是20%。

如果让宝宝使用含氟量较高的成人牙膏，当宝宝吞入的牙膏达到一定量后，有可能引发氟中毒的风险。因此，为了避免发生氟中毒，在宝宝6岁前要给他使用儿童含氟牙膏。

另外，牙膏的每次用量也要有严格要求：宝宝小于3岁，使用米粒大小的牙膏刷牙；宝宝3岁以上，使用豌豆大小的牙膏刷牙。按照这个标准挤牙膏，哪怕宝宝不慎将牙膏吞进腹中，也不会损害身体健康。

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