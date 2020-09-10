近视会遗传吗？来，跟你说句实话

你有没有发现，身边越来越多的人都戴着眼镜！似乎裸眼的人反而有点格格不入？就连小孩子，也一个个开始架起了厚重的眼镜！

众所周知，近视跟我们日常习惯有很大关系，不正确的用眼方式，过度沉浸于手机、电脑、平板等电子屏幕等等都会引起近视。还有个问题也困扰着很多妈妈，“近视会遗传吗？”

来来来，这就来跟你说句实话：

♥ 近视眼会遗传吗？会！

在我国民众中，大约有20%是近视眼基因的携带者。而高度近视是常染色体隐形遗传，如果父母都是高度近视，那么孩子肯定是高度近视，父母其中一方是高度近视，孩子高度近视的概率是50%，但也有的表现不完全。

因为高度近视是常染色体隐形遗传病，所以降低遗传因素的影响是避免孩子患高度近视的关键。因此建议大家就这个问题，询问医生的建议，做好优生优育工作，让孩子远离近视。

♥ 如何知道孩子是否有遗传性近视？

新生儿也有可能近视哦，在医学上被称为“先天性近视”，但这在遗传性近视中只占1%-2%左右。对于这类宝宝，到3-6个月后，就可以查出他有没有“先天性近视”。

通常而言，像大人那样的视力检查需要等孩子年满3岁，才能进行。不过，大家可以自己制作一些卡通图片，进行自查。准备四张纸，分别在纸上画眼睛大小不一的狗狗，让孩子指出哪只大哪只小。

父母都是高度近视，就要考虑孩子有可能会遗传近视，在日常生活中就要多观察，如果孩子看东西时有用脸靠近、眯眼、歪头等表现，应及时带他去眼科做检查。

♥ 遗传性近视能治好吗？

虽然先天性近视有遗传因素，但只要积极预防和治疗，依旧可以让孩子拥有健康视力。中医倡导“后天养先天”，近视和散光是可以通过治疗、饮食、锻炼等后天调养，弥补遗传因素带来的不利影响，让孩子恢复健康视力。

在日常生活中，大家要让孩子少吃甜食，多吃维生素A、B1、B2、C、E含量较高的食物，比如新鲜的水果蔬菜、动物肝脏、鱼类、奶类、蛋类、肉类等等。

♥ 预防后天近视，每位家长都要上心

父母都不是近视，孩子近视的可能性也有8%-10%，外界环境因素是儿童近视的主要原因。目前，在所有患有近视的孩子中，后天因素所占比例已经超过了遗传性近视。

近视眼的形成和营养成分摄入失衡，以及近距离用眼活动紧密相关。如果婴儿床悬挂的玩具距离宝宝眼睛过近，长此以往有可能导致宝宝患斗鸡眼或近视。而对于刚上小学的孩子而言，安静地坐在教室里上课45分钟，长时间地用眼，有可能会因眼睛过度紧张而近视。此外，孩子年纪小，自我控制能力较差，有喜欢的玩具或者好看的动画片总是“流连忘返”，不懂如何保护自己的眼睛。

所以，大家要尽可能地改善家庭视觉环境，比如电视机和挂在房间的画不能有反光，窗户的透光面积和房间面积之比要大于等于1:6，以免孩子的眼睛遭受不良刺激。孩子在房间里待久了，要带他看看窗外。还要让孩子多参加户外体育锻炼，这样既能预防近视又能增强体质。

儿童近视预防重于治疗。建议孩子4岁后，就要定期带他去做视力检查。日常生活中，要注意观察孩子有没有出现弱视、斜视、近视等视力异常情况，如果有，应及时带他去医院检查。

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