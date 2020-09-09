关于尿不湿，这几点妈妈须知道

尿不湿是现代宝宝的日常用品，高吸水性树脂是制造婴儿尿布的绝好材料，因此俗称“尿不湿”，它主要是由淀粉和丙烯酸盐等制成，目前已经渐渐取代了传统的尿布。

纸尿裤比起传统的尿布，使用方便，吸水性强，不需要经常更换，清洗。可以说，很大程度减少了了妈妈的负担。

尿不湿很便捷

尿不湿非常方便，属于一次性用品，用完就直接扔掉，能充分节省妈妈的时间和减少妈妈的工作量。同时，尿不湿能快速吸收宝宝的屎和尿，一般3小时更换一次，干净整洁，不需要更换衣物。

选择合适的尿不湿

尿不湿的尺寸一定要合适，如果使用的尿不湿偏小，那么纸尿裤会紧紧兜在男婴的胯下，大腿根部因缺乏足够的空隙，空气难以流通，胯下热量难以散去，久而久之即易使男婴睾丸正常生长受影响，日后易患不育症。若给女婴使用的尿不湿偏小偏紧，由于她们胯下温度高、不透气，细菌易大量繁殖，会侵犯女婴的外阴、尿道口等部位。因此，一定要根据宝宝体重、身形选择合适的纸尿裤。

尿不湿过敏了怎么办

如果宝宝使用尿不湿出现过敏的现象，应当立即停止使用，并且及时到医院就疹。如果使用哪种尿不湿都出现过敏现象，那就最好使用传统的尿布。

停用尿不湿的最佳时间

应该是宝宝两岁前。孩子两岁左右的时候，父母需要训练孩子自主大、小便，当宝宝一直使用尿不湿时候，他们就会随时大小便，不利于膀胱地储尿能力。由于尿不湿地吸收性比较好，他们也不会感到潮湿等其他不舒服感觉，孩子们很容易形成“习惯性尿床”或者“懒惰性尿床”，因此不要对尿不湿产生不必要的依赖性。

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