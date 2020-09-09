经常喝饮料，孩子会更有攻击性！

来自伯明翰阿拉巴马大学的一项研究表明，青少年经常饮用软饮料可能会导致攻击性行为。

先前的研究表明，青少年饮用软饮料与心理健康问题之间存在关联。UAB的这项研究由Sylvie Mrug博士领导，他是文理学院心理学系的教授和主席，认为软饮料的消费是攻击行为的一个可能的预测因素。其报告发表在青少年健康杂志上。

常喝软饮料，会导致攻击行为增加

研究显示，在11岁和13岁时饮用软饮料预示着下一个时间点会有更多的攻击行为。13岁时的攻击行为也预示着16岁时会有更多的软饮料消费。13岁时饮用软饮料可减少抑郁症状，但抑郁症状不能预测出软饮料消费。这项研究的结果表明，减少青少年的软饮料摄入量可以减少攻击性行为，但不能减少抑郁症状。

情绪问题的上升与软饮料消费的增长趋势相一致

研究者在三个地点对5147名11岁、13岁和16岁的儿童及其照顾者进行了访谈。每一次，孩子们都报告了他们饮用软饮料的频率、攻击性行为和抑郁症状。

根据最近的报告，软饮料占青少年总热量摄入量的10％以上，每天有20％以上的高中生每天饮用软饮料。美国年轻人中高比率的苏打水消费已经引起人们对其对儿童肥胖等健康问题的担忧。除了肥胖症，人们还担心饮用软饮料会对儿童心理健康产生潜在影响，尤其是对于青少年来说，他们饮用更多的软饮料，就会经历更多的情绪和行为问题。

Mrug说：“与软饮料消费不断增长的历史趋势相一致，青少年的情绪问题在20世纪80年代至21世纪初有所上升。”例如，有几项研究报告说，在这段时间里，发达国家青少年男女的情绪问题增加了70%至350%。”

软饮料的消费增加与行为问题之间因果关系不明确

许多研究将饮用软饮料与青少年的心理健康问题联系起来。具体地说，在美国、挪威、斯洛伐克、伊朗和中国的青少年中，更频繁地饮用软饮料与更多的攻击性、其他行为问题如多动症和对立行为、抑郁和自杀行为有关。另一项最近的跨国家研究发现，在所研究的26个国家中，有24个国家的青少年高糖消费（软饮料和糖果）与打架、欺凌送温暖刚之间存在着一致的联系。

Mrug说，尽管研究结果通常是从软饮料导致情绪和行为问题的角度来解释，但同样有可能的是，心理健康问题可能会推动含糖软饮料的消费。实验研究表明，一些人为了应对压力和消极情绪而食用了更多的含糖食物。

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