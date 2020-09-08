宝宝天生心脏有洞，历经七次感染终于出院！

据英国《每日邮报》报道，近日，英国一名早产女婴获得了众多媒体的关注。这名女宝宝的心脏上天生有一个大洞，出生后第二天还曾一度呼吸停止。但好在孩子凭借着惊人的毅力，在住院4个月，经历了7次感染和多次手术后，顽强地活了下来，并于近日顺利出院。

宝宝心脏有洞，出生后靠呼吸机求生

据了解，这名女婴名叫米莉，于今年4月26日出生，体重1.7磅（约合1.54斤）, 早产了17周。米莉出生时被查出心脏上有一个大洞，在此后的五个星期里，一直使用呼吸机维持生命。

米莉的妈妈名叫蒂芙尼·布希尔，爸爸名叫马修。一个星期前，医生终于同意米莉出院，让夫妻俩将其接回家。夫妻俩在接受媒体采访时表示：“她终于可以回家了，我们真的太高兴了，这感觉好像是飞上了天一般。”

爸爸马修在采访中表示，她和妻子的第一个女儿也是早产，但孩子出生后一个星期就夭折了。那是他一生之中最黑暗的一天。

宝宝经历了多次感染和手术，妈妈称想多陪陪女儿

受新冠疫情隔离的限制，爸爸马修在离开医院前只和女儿米莉见了十分钟。米莉出生后的第一个星期，他只能通过视频电话看望米莉。妈妈蒂芙尼一天只能看望米莉两个小时，并且抱米莉时需要戴上手套。

据悉，米莉经历了包括疑似脓毒血症在内的七次感染，好在小家伙都一一挺过，而医生也给她做了手术，将心脏上的洞进行了修复。

很多网友都被米莉的经历所打动，纷纷送上祝福：“米莉真是一个可爱的奇迹宝宝，我们爱你。”

妈妈蒂芙尼在接受媒体采访时表示，家人和朋友终于可以见到女儿了，这真的太棒了！4个月的母女分离让她身心俱疲，现在只想多陪陪女儿。

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