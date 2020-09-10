老师怀孕，全班学生签下保证书：“不惹您生气！”

前些日子，热搜#全班按手印不惹怀孕老师生气#引起了不少人的关注。

据了解，汪卓昭是小学六年级的班主任兼语文老师，并且也已经有了身孕。于是班上的学生就集体准备了一份保证书，写着本学期“尽量”不惹她生气，最后还挨个签了名并且按了手印。对于孩子们的表现，汪老师表示非常感动，觉得皮猴子们突然变得贴心了。

其实不少准妈妈在怀孕后，性情会变得比较急躁，很容易生气，这也让不少准爸爸们疑惑：自己媳妇之前那么温柔，现在咋变得这么不可理喻了呢？其实孕期性情大变实属情有可原！

1.激素变化

怀孕之后，准妈妈体内激素会有明显的变化，最明显的就是雌激素、孕激素大幅度增加。虽然这些激素不会直接影响情绪，但是却会影响到其它激素地分泌，为此准妈妈的情绪就会出现一些变化，所以情绪变化是正常反应。

2.压力过大

不少孕妈妈会在怀孕期间会有比较的心理压力，这种压力大多是因为对肚里宝宝的担心和紧张。毕竟她们在自己的肚里，摸得着却看不着，为此孕妈妈们会担心孩子发育好不好，会不会有先天畸形、早产、流产等等，这些都会让孕妈妈变得烦躁。此外怀孕的时候，身材会越来越胖，这种变化也会让孕妈妈们非常难过。

3.缺乏理解

怀孕是一件辛苦且痛苦的事情，如果没有亲身经历那么很难感同身受，这也导致老公或者家里人很难理解。长期得不到理解，孕妈妈自然会非常生气了~

孕期常生气，会有哪些危害？

孕期经常生气，不仅影响自己的情绪，对胎儿的危害也很大。

1.增加流产几率

孕妈妈在发脾气的时候，体内会释放出激素皮质醇，这种激素会抑制黄体酮的分泌，而黄体酮这种激素对维持健康的怀孕过程至关重要。一般来说，当孕期压力比较大的时候，医生会给孕妈妈开黄体酮，以防出现流产情况。

2.容易患心脏病

如果在怀孕期间，经常处于生气、暴躁的情绪中，那么将来孩子出生后，患胰岛素依赖型糖尿病的概率变高。此外当孕妈妈感到压力大的时候，胎儿神经系统也会受到影响，将来患心脏病的几率会增加。

3.影响胎儿发育

孕妈妈压力大也会影响到孩子的发育，而这种情况往往在孕2-3个月的时候就会出现，并且一直持续到宝宝出生。专家们表示，孕期压力大的妈妈生出的宝宝体重往往比压力小的轻很多。

4.导致先天缺陷

如果孕妈妈总是发脾气或者遇到比较重大的变故，那么孩子患先天性的缺陷概率将远大于其他孩子，比较常见的有腭裂、兔唇、听力缺陷、先天性心脏病等等。

怀孕了，该如何改善自己的情绪？

其实在生活中，有很多事情会让孕妈妈情绪变差，比如工作时不顺心、丈夫失职、与婆婆不和等等。那么在遇到这类情况时，孕妈妈该如何调整自己的情绪，避免生气呢？

1.保持良好睡眠

对于孕妈妈来说，睡眠时长和质量非常重要，这是因为如果睡眠质量比较差，那么不仅身体不适，还会出现烦躁、易怒等情绪问题。因此白天最好能找个时间休息片刻，晚上则要在一个舒适的环境下睡觉，以确保一直有良好的情绪。

2.多去听听音乐

怀孕的时候，难免会因为担心胎儿的健康、恐惧生孩子等原因，而出现压力倍增的情况，情绪也会因此变得紧张。此时可以多听一些舒缓的、优美的音乐，不仅可以调节自己的情绪，还能起到良好的胎教作用。

3.来些舒缓运动

孕期不能只躺在床上休息，适当的运动不仅可以让身体更强健，还能舒缓紧张的情绪。上文也提到，怀孕的时候会因为激素原因而出现心烦气躁等情况，而运动则可以帮助舒缓和释放。需要提醒的是，运动的选择要谨慎一些，避免过于激烈，比较推荐的有瑜伽、散步等。

4.要学会倾诉

把快乐分享给别人可以翻倍，而把痛苦分享别人则可以减半。所以在孕期的时候不要太“内向”，遇到不懂的问题要及时向他人寻求帮助，遇到不快乐的事情可以和别人倾诉，这对于调节情绪有很大帮助。

孕期“情绪爆炸”不是孕妈妈们一个人的事情，需要身边的人一起努力，尤其是枕边人的包容和理解！！

最后吐槽一句：孩子们都知道心疼孕妇，而有些男人……

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