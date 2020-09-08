母乳中的黄金，居然是它！

母乳能增强宝宝的免疫系统，支持肠道菌群。这些事实是常识。但这种现象背后的分子机制是什么？为什么这和奶瓶喂养不一样呢？原因一直是未知的，直到汉诺威医学院（MHH）的RESIST卓越集群的一个团队最近在一个涉及波恩大学的项目中，发现了这种机制的厉害之处。这项研究结果已经在医学杂志《胃肠病学》上提前发表。

团队负责人Viemann教授指出，“警报素（Alarmins）是母乳中的‘黄金’。这些蛋白质可以防止危险的肠道定植紊乱，从而导致血液中毒和肠道炎症。”

警报素对人体肠道免疫系统有利

出生后的肠道免疫系统，即肠道菌群和粘膜，通过与环境中的细菌相互作用而成熟。这就产生了最佳的细菌多样性，这种多样性可以持续一生，为抵御多种疾病提供了保护。”警报素控制着这种适应过程，”Viemann教授解释说。他的研究表明，这些肽和蛋白质都来源于母乳，并出现在儿童的肠道中。分娩过程在这一点上起到了一定的作用，因为剖腹产出生的婴儿比阴道分娩的婴儿表现出更低的警报素水平。此外，早产儿自身产生警报素的能力不如足月婴儿。因此，这些人更容易患慢性炎症性疾病。

警报素可以防止与肠道定植失调有关的长期疾病

在这项研究工作中，大众基金会（Volkswagen Foundation）作为“不走寻常路”计划的一部分，以及RESIST卓越集群（RESIST Cluster of Excellence）的一部分支持，研究了婴儿出生后第一年粪便样本中的警报素浓度，以研究其对肠道菌群和粘膜发育的影响。

Viemann教授说：“警报素可以防止一系列与肠道定植失调有关的长期疾病，如慢性肠道炎症和肥胖。”这一说法得到了以下观察结果的支持，即在小鼠模型中单次给药警报素可防止不良定殖和相关疾病。现在，基于他们的发现，RESIST研究人员正在计划进一步的临床前工作，以及后期的临床研究。

波恩大学利姆斯研究所（“生命与医学科学”）的Ulas博士说：“所有肠道菌群和微生物组成的信息来源于对婴儿粪便进行的所有基因分析。”他解释说，数学模型对于科学家证明警报素对肠道菌群的发育，有着重要的影响。

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