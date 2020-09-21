如果你选择剖腹产，一定要用到它！用or不用，体验感完全不同！

因为害怕生孩子太疼，很多女性会选择剖腹产，剖腹产看上去避开了分娩时的产痛，但术后麻醉药效一过，刀口疼也是挺厉害的！

为了缓解这一不适，很多医院都会配备镇痛泵，但有的妈妈担心会阻碍身体恢复，影响到奶水质量，坚持不用。

那么，使用镇痛泵对身体真的不好吗？其实，大家无需不用担心这个问题，而且用或不用，体验感真的完全不同，接下来我们就来好好说说这个问题：

♥ 带你了解镇痛泵

其实，产后镇痛泵是一种产妇自主控制的镇痛技术。一般来说，麻醉师会根据新妈妈的身体情况将镇痛机上的各种参数设置好。剖腹产手术结束后，当新妈妈感到疼痛时，只需按下镇痛机上的按键，止痛药就会顺着导管流进妈妈体内，发挥止痛的功效。

有的妈妈会担心，使用镇痛泵时完全是自己来调整止痛药的剂量和进度，会不会出现用药过多的情况。

事实上，这种情况根本不可能出现。因为在将镇痛泵交给新妈妈前，麻醉师已经将用药的安全时间间隔设置好了。在这个时间间隔内，只有一次按压是有用的。另外，止痛药的剂量也是提前设定好的，不会超量给药。因此，大可不必担心这个问题。

♥ 产后使用镇痛泵的利弊解析

有的人认为，生娃肯定会疼，剖腹产后的疼痛忍一忍就过去了，没什么大不了的。

实际上，剖腹产后的刀口疼还真的不一样！这种持续性的疼痛有可能会引起生理上和心理上变化。比如，长时间疼痛会导致心率加快，呼吸急促，血压升高。此外，疼痛时间过长，会给新妈妈带来巨大的心理压力，进而妨碍体力和消化系统功能的恢复。

而镇痛泵的就能新妈妈不用承受太多的疼痛，帮助伤口恢复。另外，产后恢复得好，对新妈妈尽早下床活动、进行母乳喂养、身材恢复也是极为有利的。

尽管使用镇痛泵好处多多，但确实会有些弊端，因为镇痛泵里的药物大部分是辅助镇痛药，有可能会让新妈妈出现一些副作用反应，比如恶心呕吐、嗜睡、抑制呼吸等。记得我生孩子那会，因为本身对麻药蛮敏感的，每按一次镇痛泵，都能让我睡一觉。但是就这么睡了几觉以后，刀口最疼的几天也就捱过去了。

总体而言，使用镇痛泵绝对利大于弊，大家可一定不要错过这个神器呐~~~

♥ 镇痛泵的药物会进入到乳汁吗？对宝宝会有影响吗？

有的妈妈即使再疼，也坚持不用镇痛泵，她们非常担心镇痛泵的药物会渗透进母乳之中，不利于宝宝的健康。其实，这种担心完全没有必要。

镇痛泵中的药物在剂量方面要求十分严格，当药物进入新妈妈体内时，身体的免疫系统也开始运转起来，会将药物及时排解出去，直至药物被全部分解。因此，镇痛泵里的药物并不会残留在体内。

此外，使用镇痛泵后，新妈妈会大大地感觉放松许多，这反而对母乳分泌很有帮助，情绪好了，母乳质量也会跟着提高，对宝宝成长更有利~

生孩子本身就很伤，产后更需要好好对待自己。随着科学技术的发展，大家可一定要好好借助这些医学神器犒劳自己啊，别再让自己受苦啦~

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