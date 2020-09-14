说实话，“过家家”这个游戏对孩子真的好！

最近学校开学，相信不少爸爸妈妈都非常担心孩子会出现各种状况，比如：过于内向，不敢和别人交流；专注力欠佳，上课没法认真听讲；应变能力差，在陌生环境会畏畏缩缩，遇到事情也会回避；性子太急，遇到事情会发脾气……

孩子成长过程中，必然需要面对上述问题。那么如何帮助孩子尽快适应呢？这里要给大家推荐一个好方法：有专家研究过，这个方法可以帮助九成的孩子解决上面的问题，而这个方法就是“过家家”。

平常也有家长表示，平常也想陪孩子，但是不知道该玩什么，这里推荐陪着孩子玩玩过家家。在这个游戏里，孩子不再是个小孩，他可能是警察、是医生，也可以是一家之主；家具也不是原来的东西，而是树木、飞船、汽车等等。

不要觉得游戏幼稚，孩子过家家益处多多

有不少家长觉得，过家家是女孩子的游戏，或者觉得这只是孩子打发时间的幼稚游戏。但其实对于孩子的成长来说，这个简单的游戏非常重要：

1.培养沟通交流能力

过家家说白了就是情景模拟，在玩耍的时候，难免要进行一些学习和社交，为此他们不得不认真观察和理解，这样才能成功模仿游戏中的角色，并且逐渐熟练人与人之间的沟通、交际。而孩子也会在游戏中，逐渐变得“成熟”。

2.慢慢学会换位思考

人与人交流，难免要“察言观色”“感同身受”，而这些孩子一时半会无法理解，必须通过频繁的观察别人的情绪、表现来慢慢学会。而过家家游戏是不断地尝试各种角色，让孩子能站在各个角色的角度上观察，也就是说在过家家的过程中，孩子会慢慢学会换位思考，也慢慢拥有较高的心理水平。

3.提升自己沟通能力

孩子在玩过家家的时候，需要扮演不同的角色、身份，并且和其他小朋友一起沟通和交流。随着孩子玩的次数越多，和别人交流的次数变得频繁，这样孩子的交流和沟通能力就得到了锻炼。

4.解决生活中的难题

在教育孩子的时候，大多数家长选择的是口头说教，这不仅不容易记忆，还容易引发矛盾。而如果把想要教给孩子的知识编成过家家，就可以在游戏中教育孩子，这样孩子更容易记住，接受起来也更容易。

如何让孩子更好地玩过家家？

看了上面的文章，大家对于过家家的看法有了正向的改变，并且想去试一试。那么要怎么让孩子更好地玩过家家呢？

1.家长要参与进去

有些家长觉得过家家游戏过于低龄化，自己去玩太丢面子了。但其实只有参与其中，才能给孩子合理的引导，教会他们一些人生道理。

2.设计游戏要合理

在设计游戏的时候，要按照孩子年龄、心智来设定内容，这样孩子接受起来更容易。比如最近孩子要上幼儿园，而他又有分离焦虑，那么就设计一个上幼儿园的过家家游戏。在游戏的过程中，家长们则可以观察孩子的表现，了解他们的需求，然后积极想办法应对，逐渐解决孩子的分离焦虑。

3.帮孩子找些玩伴

孩子成长的道路上，不仅需要爸爸妈妈们的陪伴，还要和同龄人一起玩耍。所以如果条件允许的话，可以在家营造一个良好的过家家环境，然后邀请孩子的朋友们一起来玩耍。

4.制作一些道具

过家家可能会涉及多种场景，而不同的场景需要的道具也是不一样的，虽然大部道具都能买到，但是也可以和孩子一起DIY一些道具，这样和孩子玩的时候，也更有代入感。

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