家有新生儿，有7件事千万不能做

护理新生儿并不容易，需要讲究的方面有很多，需要父母多用心，好好呵护，孩子才能健康成长。敲个重点，如果你家有新生儿，下面这几件事，千万不要做：

一、捏宝宝的脸

宝宝脸上肉嘟嘟很可爱，难免就会想用手去捏宝宝的脸蛋，其实这样不可以！因为宝宝的皮肤很娇弱，一个力道没有用好就容易让宝宝受伤，而且捏多了宝宝容易流口水，流口水严重的话还会引发湿疹。

二、剪胎毛

有很多人都听过这样的一种说法，那就是如果想要宝宝日后头发更加旺盛，那么最好是把宝宝的胎毛剃掉，其实不然。婴幼儿头皮薄且娇嫩，血管丰富，抵抗力又相对较差，头皮的抵抗能力也比较弱，所以给宝宝剃光头，细菌就更容易侵袭，于宝宝健康无益。

三、用柔软垫子

宝宝刚出生的时候如果给宝宝睡柔软的垫子，其实是非常影响宝宝的脊椎发育。建议婴儿床还是选择木板床。

四、使用枕头

很多妈妈们担心宝宝睡不好，所以早早就给宝宝备下了枕头，其实不然，给宝宝过早使用枕头对宝宝的脊椎发育不好。

五、喝水

在宝宝半岁以前，是不用喝饮用水的，给宝宝喂母乳就可以了，根本无需加水。奶粉喂养的宝宝可以在两顿奶之间适当加一点水。

六、掰手指

宝宝刚出生的时候手指一般是向内弯曲的，这个时候家长千万不要为了想和宝宝牵手而去掰手指，因为新生儿的手暂时不能自主张开，盲目掰开很可能会造成伤害。

七、亲宝宝

大人的嘴巴里有很多细菌的，每颗牙齿上约有上亿个细菌和病毒等微生物，舌面上的更多。如果大人亲孩子的话，就很容易将病菌传递到新生儿的体内，所以，大人不应该亲婴幼儿。

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