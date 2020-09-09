没空陪娃？用碎片时间陪他做这17事，便赢一半！

相信不少家长都知道陪伴孩子的重要性，但是真的要实施起来却很麻烦，因为成年人的世界压力很大，可能因为工作而没空陪孩子。于是就出现了一个抉择，赚钱or陪娃，究竟该怎么选择呢？

1.工作尽量不带回家

白天大家上班的上班，上学的上学，晚上是少有的相处时间。而如果把工作带回家，那么必然要牺牲陪孩子的时间，这不仅错过了家庭教育的最佳机会，还让亲子关系变得越来越疏远。而且孩子也会因此觉得爸爸妈妈不爱自己，并且逐渐变得有些自闭，这也是现今很多孩子成长问题所在。

2.切记周末别全加班

工作是做不完的，但孩子成长只有一次，双休日一定要留一天给孩子。对于大部分孩子来说，周末是最快乐的日子，可以和爸爸妈妈去公园、游乐场，到了周一，还可以开心地和其他小朋友分享游玩的经历。如果总是只能听别的孩子炫耀而自己啥都没有，孩子就会觉得妈妈爸爸不爱他。

3.培养孩子良好习惯

培养孩子的习惯不只是学习习惯，还有一些优秀的生活习惯，比如不乱丢垃圾，玩具玩好之后要收好，公共场合不能大声哭闹，公共财物不能随意破坏，遇到事情要自觉排队，不去争抢。不要小看这类习惯的培养，这对于孩子的一生非常重要。

4.纠正老人的教育观

有不少家人会让老人帮忙带娃，但是因为接触不到足够的育儿知识，所以可能有很多错误的教育观，如果不及时纠正，那么可能起到反效果，抵消家长的教育成果。

5.时间不够该怎么办

当然也有爸爸妈妈会说，因为工作原因，确实没有太多时间陪孩子。其实大家可以抓紧碎片时间，见缝插针的教育和陪伴孩子：

· 早晨穿衣服速度要快，即便是冬天也不要赖床，穿衣动作要利索，可以和孩子来一场穿衣服比赛。

· 要教会孩子前一天晚上准备好第二天的衣服，并且当孩子做到后要及时给与鼓励，告诉他这是个好习惯。

· 起床后可以带着孩子做一些简单的运动，比如伸展、俯卧撑等等，这些暖身运动可以让孩子精神一整天。

· 给孩子准备早餐的时候，可以让他们参与其中做一些简单的事情，比如热一下牛奶、准备小菜等等。

· 孩子穿好衣服准备出门的时候，可以喊他一起照照镜子，看看自己的衣服是否整洁，精神状态好不好。

· 平常和家人在一起的时候，要把手机调成震动，同时也要告诉孩子，把手机调成震动是因为重视家人。

· 晚上和孩子聊天，不仅要让孩子说说白天发生的事情，也要向他分享自己工作中有意义或者有趣的事情。

· 孩子分享有趣的事情时，要多倾听少打断，并且在孩子分享结束后再给他一些建议。

· 抽空陪着孩子多多运动，跑步、球类、跳绳等都是非常不错的选择。注意鼓励孩子要坚持，养成锻炼习惯。

· 如果孩子想看电视，那么一定要提前约定时间。另外还要注意陪着孩子一起看，并且适当讨论一下剧情。

· 可以在家里设一个读书会，然后喊上孩子来一场亲子阅读，并且一起讨论。

· 除了读书还可以来一些家庭游戏，比如捉迷藏、跳房子等等。记得在玩耍的时候，要注意安全，以防出现意外。

· 鼓励孩子发现一些有道理的名人名言，让孩子背诵下来。同时也可以抄一些出来，贴在家里各处。

· 要培养孩子良好的作息时间，每天晚上一到固定的时间，就要准备上床睡觉了。

· 每天都要提醒孩子，提前准备好第二天的东西，比如书本、文具等等。

· 可以在家里设个评分机制，每天为孩子做个简单的评价并且打分，这样可以提醒孩子不要重复犯错。

· 孩子睡觉前，可以给他讲一些故事，或者随意聊聊天。然后帮他盖好被子、亲吻额头说晚安。

大家不要小看上面这些事，因为这些不仅能培养孩子良好的生活习惯，还可以培养亲子关系，最重要的是不需要花费太多时间，只占用一些碎片时间就够了~

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