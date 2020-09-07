产后没钱支付医药费，夫妇无奈将孩子卖给医院

据《每日邮报》报道，近日，印度一名女子在拉贾斯坦邦阿格拉的一家医院进行了剖腹产手术，成功生下一名男婴，需要支付3.5万卢比（3275元人民币）的医药费。该女子和丈夫难以支付该费用，所以医院出10万卢比（约合9350元人民币）将新生男宝“买了下来”。

没钱支付医疗费，无奈卖给医院

据了解，这名女子名叫巴比塔，现年36岁，她的丈夫名叫希夫·查兰。这对夫妻已经有了5个孩子，这名新生男宝是他们第6个孩子。查兰以开人力车维持一家人的生计，每天的收入不足100卢比。受今年新冠疫情影响，大儿子也失业了。当医院索要医药费时，这对夫妻表示无力承担。

夫妇俩舍不得孩子，医院做法备受争议

尽管巴比塔想要回她的儿子，但孩子还是被抱走了。据医院经理透露，这名新生儿是“获准”收养的，而不是被“出售”的，并声称，宝宝的父母已经签署了相关文件。而宝宝的爸爸查兰表示，她和妻子都是文盲，相关文件都是按指纹签署的。

据悉，一些被送给医院照料的新生儿，都会被“出售”给想要领养的夫妻。一名儿童权利活动家在接受《印度时报》采访时表示，所谓的“出售”并不符合收养的相关法律规定。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)