贝壳蛋糕香草玛德琳，简单易做超好吃~

玛德琳蛋糕是一种法国风味的小甜点，它还有个更好听的名字叫“贝壳蛋糕”。玛德琳用料简单、做法也简单，是一种家庭风味十足的小点心，它有专门的烘焙模具，所以烤出来的小蛋糕就是一个个漂亮的小贝壳，特别可爱。

当然了，这款让法国大文豪普鲁斯特回味无穷的玛德琳蛋糕并不是“徒有其表”，它有着浓郁的奶香和厚实的口感，每一口吃在口中都很有满足感，让人着迷。

虽然玛德琳蛋糕做法简单，但想做得完美，也要用心做好每一个步骤。一般来说，有了模具，玛德琳蛋糕都可以拥有漂亮的贝壳花纹，所以更关键的在于背后，要有一个高高鼓起的“小肚子”才算是一枚合格的玛德琳哦。

材料：

低筋面粉50g，细砂糖40g，鸡蛋1个，黄油50g，泡打粉1.5g，香草精少许。

做法：

1.碗里打入鸡蛋；

2.倒入细砂糖；

3.搅拌均匀，滴入香草精后继续搅拌均匀，不要将鸡蛋打发；

4.低筋面粉中加入泡打粉；

5.混合后一起筛入蛋液；

6.用打蛋器搅拌到完全混合均匀，混合物呈浓稠的泥状；

7.把黄油加热溶化，趁微微温热时倒入混合物中；

8.再次用打蛋器搅拌均匀；

9.将面糊倒入裱花袋；

10.放入冰箱冷藏1个小时左右；

11.从冰箱取出面糊，如果面糊已经凝固，需要在室温下放置回软到可流动的状态，然后挤入玛德琳模具，约9成满；

12.放入190度预热好的烤箱，上下火190度，烤15分钟左右，烤好的玛德琳趁热脱模，放在冷却架上冷却。

心得分享：

1.做玛德琳建议用金属模具，硅胶模具易脱模，但上色效果差一些；

2.如果没有模具，也可以用纸杯来烤的，也好吃，只是看不出小肚子啦。

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