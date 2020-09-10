入秋后，要这样给娃盖被子，不会生病！

如今早晚温差越来越大，因为这温度差，有一件事让许多宝妈很头疼，那就是盖被子！

盖多了，宝宝嫌热，蹬被子，会受凉；盖少了，宝宝感到冷更容易着凉。其实呀，秋季给孩子盖被子真的很有讲究，今天就给大家奉上正确指南。

宝宝秋天盖什么被子好？

秋天给宝宝盖的被子，下面几款更值得pick哦~

1.松软的被子

秋天最适合给宝宝盖的被子是松软蓬松的被子。这种被子不但透气性好，而且能够保暖和排热，非常适合宝宝秋天使用。

2.全棉被子

全棉被子透气性好，吸收性强，能够呵护宝宝娇嫩的肌肤。

3.重量较轻的被子

宝宝盖的被子，重量最好在500克左右，尺寸大小和婴儿床相同。被套选用暖色系或浅色系为佳，有助于提高宝宝的睡眠质量。

TIPS：

给宝宝多准备几条被子，方便替换。经常给宝宝更换被子，可以避免细菌大量滋生，降低宝宝患病风险。

另外，宝宝被子的大小、重量、厚薄都要有所不同，这样可以随着气温变化进行增减。

给宝宝盖被子的注意事项

1.将室内光线调暗

宝宝睡觉时，一定要把室内光线调暗。光线太强会让宝宝睡不安稳经常半夜醒来，导致宝宝第二天精神萎靡。宝宝睡不好觉，妈妈也会很心累。

2.让宝宝单独盖被

如果让宝宝和大人同睡，建议大家让宝宝单独盖一床被子。这样爸爸妈妈翻身也不会影响宝宝，也不会让宝宝发生危险。

3.被子不要超过宝宝脖子

被子超过宝宝脖子，不但会妨碍孩子正常呼吸，还影响热量散发。

怎样让宝宝盖被子不受凉？

让宝宝盖被子不受凉，可以使用这三个方法：

1.给宝宝使用睡袋

如果宝宝睡觉喜欢蹬被子，建议大家给他使用袖子可拆卸的睡袋。这种睡袋可以避免宝宝夜间蹬被子，大家也就不用担心他受凉了。

请注意，给宝宝买睡袋可不能图便宜，建议购买质地优良、纯棉的睡袋，以免对宝宝皮肤造成不良刺激。

2.被子厚薄差不多

被子过厚，宝宝盖在身上觉得很重很难受，还会影响正常呼吸。因此，大家要给宝宝盖轻一点的被子。夜里要经常起床看看，看宝宝有没有发热、冒汗，及时调整。

3.给宝宝购买专门的被子

上文提到让宝宝单独盖被，建议大家应购买宝宝专用被子。建议大家给宝宝购买一张自己的床让他单独睡。床可以放在父母房中，这样妈妈照顾起来很方便。

宝宝是冷是热该如何判断？

孩子盖上被子后，是冷是热？摸一下几个部位就知晓：

1.摸后颈

摸一摸宝宝后颈部，如果后颈部温热不凉，也没有出汗，说明宝宝穿的衣服或盖的被子正合适。

2.摸后背

就摸一摸宝宝后背，特别是脊柱两侧。如果这两个部位没有出汗温热的，说明宝宝穿衣正合适，或者被子盖得正好。

3.摸四肢

宝宝睡熟后，大家要经常摸一摸他的四肢。如果宝宝的四肢比自己温度还高，那就说明被子盖得太多了！

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