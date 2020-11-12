孩子拉裤子上了，别错怪他！很可能是进入了肛欲期

很多宝妈发现，自家娃明明已经学会自主上厕所，为何还会频频把大小便拉在裤子上？熊孩子这令人费解的操作，简直让人崩溃！

来来来，别急着骂孩子，先来听我说！你可能错怪了孩子，因为这种现象多是因为孩子进入了肛欲期！什么是肛欲期？遇到这种情况该怎么办？我们今天就来好好说说这个问题：

孩子进入肛欲期的典型表现

心理学家弗洛伊德认为，孩子在身体发育过程中需要经历口欲期、肛欲期等几个阶段。当进入第二个阶段肛欲期时，孩子就会通过憋住大小便的方式获得高度快感。

原本，随着年龄的增长，孩子的括约肌逐渐发育成熟，已经可以在一定程度上控制大小便，有了自主排便意识。但处于肛欲期的孩子感受到括约肌收缩感，体验到大便通过肛门时粘膜产生的刺激感，虽然有些难受，但是又会从中找到乐趣。因此，孩子就会本能地憋住大小便，和自主排便意识“对着干”，这样难免就会出现拉到裤子上的情况。

但好在，这种情况大概持续两个月左右便会消失。只要家长不去过度干预，不打骂羞辱孩子，大部分的娃都会顺利度过肛欲期。

拒绝打骂！孩子进入肛欲期，父母要这样科学应对：

有的家长性子比较急躁，看到孩子拉在裤子上，就会责骂、嘲笑孩子，其实这反而会让孩子更加紧张，压力更大，打乱他控制大小便的节奏，孩子拉在裤子上的次数也就会越来越多，时间也会拖得越来越长。

那么，家长究竟该怎么做才好呢？继续往下看：

1.平静应对，不要发脾气

大家要控制好自己的情绪，不要发火，不要动气，更不能出手打骂，要做一个高情商高修养的妈妈。

先帮孩子换下脏裤子，把小屁屁洗干净，然后给他换上干净的裤子。告诉孩子这没有什么，不是什么大问题。不要跟孩子说些有的没的，也不要大声对孩子说“下次必须上厕所”这样的话，平静对待，这样可以减轻孩子心理压力，让他顺利度过肛欲期。

2.理解孩子

每个孩子都会经历肛欲期，宝妈们要去理解和尊重孩子，当发现孩子故意憋尿憋便便时，不要去打随意断他，也不要阻止他，更不要强行将他抱到马桶上盯着排便，这是孩子学会控制大小便的过程，这是他对自己身体的探索。

另外，大家也不要太焦虑，觉得孩子“不健康”、“不正常”，或是总是当着孩子的面和他人讨论这件事。这样做只会让孩子更加害怕上厕所，留下心理阴影。

3.帮助孩子化解压力

孩子原来就具备一定的自主排便意识，突然行为倒退无法控制排便，他会通过父母的“微表情”感受到这件事很糟糕，心理上会有强烈的自责感。

这个时候，大家要给孩子充分的理解和自由，比如让他自己选择上厕所时间，不要规定具体时间点。有的家长会要求孩子晚上睡觉前必须上厕所，这反而会给孩子带来巨大的心理压力。

另外，孩子出现行为倒退也有可能是外界环境改变引起的。比如保姆更换、妈妈怀二胎等，都会导致孩子心理压力过大、情绪焦虑，进而出现生理应激反应。此时，大家要多陪伴孩子，多和孩子聊天，帮助他顺利度过肛欲期。

孩子心理压力大，大家要用实际行动帮他化解压力，比如给他一个拥抱，摸摸他的小脑袋，让孩子感到温暖，有充足的安全感，相信他很快会度过肛欲期~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)