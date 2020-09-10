老家很有特色的半圆形韭菜盒子，简单美味

韭菜盒子是用面、韭菜、鸡蛋为主要食材制作而成的美食，可以加一些木耳，虾皮或者虾仁虾米等辅助材料制作，韭菜盒子是北方特色小吃，基本上家家户户都会做，我是从小吃到大的，我妈妈做韭菜盒子挺拿手的，所以我也是从小就会。

主要食材：

韭菜一斤，鸡蛋五个，虾皮适量，泡发的木耳适量，花生油盐适量，面团一块。

制作方法：

1.韭菜摘干净洗干净晾干水分备用，晾干后的韭菜切碎，鸡蛋打散炒碎放凉备用，木耳剁碎，把韭菜鸡蛋木耳虾皮装在一起，放适量的花生油搅拌均匀后加上适量的盐，先加油搅拌均匀再加盐是为了防止韭菜出水。

2.面团搓成长条切成面剂子，用擀面杖擀成薄皮放上馅，把馅放面皮的一半，另外一半折起来，把口压紧再用碗口压半圈把多余的边边切掉。

3.把做好的韭菜盒子用电饼铛烙的两面金黄，火候不用太大，皮薄素馅很容易烙熟，烙的火太大反而不好吃不鲜美了，电饼铛可以加一点点油，也可以不加，加油烙出来颜色更好看一些，不加烙出来颜色会暗一些，但是一般是不糊的。

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