Angelababy新剧高分结局，吃人的不幸婚姻却仍在继续

《摩天大楼》结局了，在豆瓣竟然拿到了8.1分的好评。说实话，有点出乎意料，尤其是看到Angelababy出现在演员名单中，更加勾起了我的好奇心。

怀揣着好奇心，我点开了这部剧。它讲述了在一栋摩天大楼中，美女店长钟美宝被害，两个警察联手破案的故事。在这个抽丝剥茧的过程中，整栋大楼所隐藏的匪夷所思的人际关系，以及每个人各自不可告人的秘密也随之曝光，真相令人震惊。

虽然披着悬疑刑侦剧的外衣，但它却是一部难得的女性导向的爱与救赎的故事。与前段时间因为剧中哭戏表现上热搜的Angelababy比起来，这部剧更吸引我的角色反而是剧中她的母亲——倪虹洁所饰演的钟洁。

她的悲剧的一生，都要源于那场不幸的婚姻。

遇见颜永原，是噩梦的开始

Angelababy饰演的钟美宝，出生在一个普通的家庭。她的继父颜永原，却不是个普通人，相反，他简直堪称PUA高手，在剧中展现了教科书级别的操作。

第一步，打造人设。

如果在故事的开始，恶人就展现出本性，那么这世上绝大多数的悲剧都不会发生。

钟洁遇到颜永原时，他也并不是十恶不赦的坏人模样，那时的他看上去忠厚老实，是一个有点小事业的温暖的人。

对于钟洁这样17岁未婚生女的单亲妈妈来说，颜永原无疑是她抵御世人冷眼的最佳屏障。

第二步，诚恳求饶。

当然，人设是假的，既然是假的，迟早会败露。颜永原很快就现出了原形，他不仅不是小老板，还四处骗了很多钱。

但是，他把自己塑造成了一个受害者的形象。

可怜又无辜，苦苦哀求，诚恳求饶，终于还是打动了钟洁善良的心。

第三步，斩断退路。

钟洁是一名舞女，颜永原紧紧抓住这一点做文章，以“爱”为名，要求钟洁辞掉工作。

天真的钟洁还以为，这是颜永原爱她的体现。殊不知辞了工作后，她就与外界彻底断了联系，从此颜永原就是她的全部。

第四步，诋毁谩骂。

抓住一个缺点，拼命贬低对方的人格，争吵谩骂，并且让她意识到，这全是她的错。

然后在她自责道歉后，原谅她。

其实到这一步，基本已经可以操控对方了，她毫无退路，唯你是听。

第五步，让她心甘情愿为你死一次。

钟洁很在意孩子，这既是她的优点，也是她的死穴。

当她发现即便死亡也不能拯救自己的时候，她就失去了反抗的意识。

颜永原开始不断家暴，激烈程度也与次剧增。

而每当钟洁想报警时，他就故技重施，诚恳求饶，并且短暂的停止家暴行为，然而时间一过，这一切又要重头开始。

不要轻视PUA，被PUA控制的人真的不少。毕竟很多人，一旦落入自以为“爱”的圈套，理智就荡然无存。

不幸的婚姻，没那么容易结束

钟洁虽然很不幸，遇到了颜永原，但她无疑是一个勇敢的人。

对孩子的爱重燃了她对生活的热情，在朋友的帮助下，她逃离了颜永原，开启了自己的新生活。

虽然辛苦，但是她是幸福的。

不过，过去的生活如影随形，颜永原并没有打算放过她。

他先是大闹了钟洁工作的店铺，老板自然担心节外生枝，很快便辞退了钟洁。

他就像是笼罩在钟洁头上的乌云，走哪跟哪，彻底摧毁了钟洁的人生。

吃人的婚姻，对孩子也没有好处

颜永原的坏，并不局限于钟洁一个人，对孩子们他同样下得去毒手。

打完钟洁，他就开始折磨孩子们，拍下一张张照片。甚至在孩子长大后，还像蛆虫一样紧紧黏附着他们。

儿子想成为一名低调的音乐家，他就一次次用小时候的照片勒索，还恬不知耻地登上亲情节目，大肆讲述捏造的亲情故事，塑造父子情深的假象。

自然，女儿他也不会放过。

当婚姻濒临破灭的时候，总有人劝：为了孩子，忍一忍吧。但是这样的环境真的适合孩子成长吗，真的是为了孩子好吗？

一个能毁掉家庭、毫不珍惜身边人的人，怎么可能对孩子网开一面呢？

生活很难，不要再在婚姻里受委屈

其实钟洁的悲剧，也是很多女性的悲剧。

人们印象里的她，曾是个未婚生女的不检点少女，是个在舞厅工作的歌女，仿佛她就活该承受这一切责难。

被家暴是她的错吗，生孩子是她一个人的错吗？既然不是，为何所有后果都要她一人承担？

这个社会，对女性总是苛责，身为女性，总会受到加倍的责难。

剧中调查案子的警察，看到受害者外貌后，脱口而出：

另一个角色李茉莉，家世深厚，才貌双全，又怎么样呢？同事们对她的评价是：

辛苦打拼想要证明自己，父亲却把所有成果转让给女婿，理由是：

最可悲的是，这份恶意甚至来自于同性。

比如剧中的钟美宝，人美心善人缘颇好，妆容清淡不作妖，衣着也很素雅保守，已经做到这个份上了，还是免不了被同性记恨：

这些事情，又何止是剧中而已呢？现实里，多的是这种喜欢在女性身上找原因的人。

当然，就算你老老实实，规规矩矩，只要你不结婚生子，依旧逃不过被指指点点。

既然无论怎么做，都是一样的结果，那当然要做自己喜欢的事情，成为自己喜欢的样子啦！

人生在世，不是来受委屈的，既然生活已经如此艰难，婚姻里就不要再让自己受委屈了。

遇到喜欢贬低你，试图控制你，甚至还动手家暴的人，不要容忍，有一就有二，不要赔上自己的一生，才知道后悔。

希望这一生，有人爱你，更希望你懂得如何爱自己。希望你记住，这世上没有谁值得你伤害自己，不要为了任何理由委屈自己，去延续吃人的不幸婚姻。

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