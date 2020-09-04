幼崽被撞死，母猴抱住尸体整整7天后才松手

据台湾媒体报道，日前台湾玉山公园管理处在社交媒体上发文称，8月21日，一只猕猴宝宝在塔塔加石山地区疑似等待人类喂食时，不幸被汽车撞死。连日来，猕猴妈妈一直抱着幼崽的尸体不放手，还为它舔拭梳理毛发、清理口腔，和平常没什么不同，让人看了很是心酸。8月28日再看到母猴时，它并没有抱着小猴的尸体。管理处分析后认为猴妈妈终于放手了。

幼崽被撞死，猴妈妈抱尸七天后终放手

据媒体报道称，猕猴妈妈自从8月21日起就一直抱着猴宝宝的尸体。8月27日，山区天气突变，刮大风下暴雨。猴群们都跑去避雨了，但没有发现猕猴妈妈的踪影。第二天，猕猴妈妈再次出现，但它并没有抱着猴宝宝的尸体。

管理处推测，猕猴宝宝已经死去多日，尸体会出现发臭、肿胀等情况，可能是猕猴宝宝的模样跟以前不一样，猕猴妈妈察觉到孩子已经死去了，这才肯放下。

据悉，8月21日下午，这只4个月大的猕猴宝宝被路过车辆撞伤后死亡。猴妈妈见此情景立即飞奔上前查看情况。之后，它便抱着猴宝宝的尸体到处游荡。之后几天，猴群在四处觅食时，猴妈妈也会抱着幼崽的尸体一起活动。因为舍不得丢下自己的孩子，所以在觅食时，猴妈妈会把幼崽放在身边或马路上，只要发现有人或车靠近，她会立即抱起尸体和其他猴子一起离开。

游客投食致猕猴习性改变，“死亡车祸”事件多发

据了解，由于曾经被不少游客喂食过，石山地区的台湾猕猴经常在车辆间、马路上逗留，等待游客投食。近年来猕猴被车辆撞死的事情屡见不鲜，但仍有很多游客继续给猕猴喂食，造成猕猴“觅食习性”被迫发生变化，有的猕猴甚至会爬上车顶向游客讨要食物。

玉山公园管理处表示，台湾猕猴生活在这片土地上已经有26万年的历史了，它们是野生动物，完全可以在大自然中获得食物，请游客不要给它们投食。投食会使猕猴的习性发生改变，让它们在马路上或停车场讨要食物，进而增加发生车祸意外的风险。

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