屁股下垫枕头，真能交“好孕”吗？

最近，有人私信问我，同房时在屁股下面垫个枕头可以提高受孕几率吗？这样的说法有科学依据吗？今天我们就来好好说说这个事：

事实上，以上这些说法在科学上完全站不住脚，想要备孕成功，一定要使用正确方法，不妨先做到以下三点：

1.把握好排卵期

想要成功怀孕，最关键的一点就是把握好排卵期。女性的排卵期每个月有10天，而这10天中有1天是排卵日。在排卵日夫妻俩进行同房，怀孕几率会大大增加。

许多夫妻在备孕期间频繁同房，其实这种做法是不对的。增加同房次数并不能提升怀孕几率，是否成功受孕取决于夫妻俩的身体状况。盲目增加同房次数，只会降低夫妻俩的身体状态和生殖细胞质量。

大家如果想要成功升级当准爸爸准妈妈，就一定要把握好每个月的排卵期和排卵日，让受孕几率大增！

2.保持良好情绪

不管何时，保持良好的情绪状态都是十分重要的，好心情有助于身体保持良好状态。不少夫妻长期备孕失败会出现焦虑情绪，而焦虑情绪常常会导致内分泌出现异常，进而造成夫妻二人的生殖细胞质量下降，直接降低受孕几率。因此，夫妻双方在备孕期一定要保持心情愉快，保证内分泌系统正常，从而增加受孕几率。

3.做好孕前检查

对于备孕夫妻而言，做好孕前检查十分重要。大家在备孕时，一定要充分了解自己的身体状况，千万不要觉得自己身体好就不去医院做检查。事实上，有些疾病和身体问题是无法自我感知出来的，做孕前检查不但对夫妻双方有利，对胎儿也是有利的。通过孕前检查可以及时发现身体上存在的问题，以免影响胎儿的正常发育。

注意，如果患有阴道炎等病症，有可能会影响宝宝的顺利出生。男性朋友在做孕前检查时要重点关注精子质量检查，看看自己的精子质量是否合格。

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