产后要观察2小时，这是为啥？听听专家解答

熬过了好几个钟头，终于把孩子生出来啦！看着可爱的小宝贝，你是不是迫不及待地想要跟家人分享。然鹅，现实却不允许，很多产妇在生完宝宝后都被要求待在产房里，经过2个小时观察后才可以出来。这是什么原理？我们一起来听听专家的解答：

其实，让顺产妈妈在产房里观察两个小时，主要有以下三个原因：

1.观察产后子宫和胎盘情况

医生让妈妈在产房里观察两个小时，主要目的是观察胎盘有没有被清理干净，同时也观察一下子宫的高低情况。如果这些项目的检查结果都不在正常范围内，医生就需要考虑产妇是不是子宫收缩不良，还要检查是不是胎盘滞留的问题。

胎盘滞留太久不但有可能引发子宫大出血，而且胎盘长时间没有取出会在子宫内腐坏，引发宫内感染造成严重后果。因此，产后在产房观察两个小时很有必要。

2.了解排泄功能情况

许多妈妈生完后，排汗变多，排尿明显增多，这都是正常的现象。通常而言，医生都会要求新妈妈尽快排出小便，以便对排泄功能和膀胱充盈情况进行观察。

因为自然分娩对阴道造成的损伤要比剖腹产严重得多，所以对于排泄功能的观察更得注意，以防妈妈以后发生排泄功能障碍。

3.避免产后大出血

这点非常重要，剖腹产的产妇进入产房后就被打了麻醉针，之后的所有事情交给医生处理就可以了。但顺产的产妇需要经历破水、见红、开十指等一系列过程，而在这些过程中，最凶险的情况就是发生大出血。

所以，分娩后，医生会在新妈妈屁股下面放一个积血弯盘或承重的护垫，从而更方便地计算产后出血量。如果出血量大于400毫升，就可以诊断为产后出血。

遇到这种情况，医生需要立即进行处理。如果没有及时处理，有可能引发严重的并发症，甚至有可能造成生命危险。这也就是顺产妈妈不能立即回病房，需要观察两个小时的一个重要原因。

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