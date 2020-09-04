机智老母亲用这个方法，让宝贝爱上喝水！

水是人体维持生命不可缺少的物质，是人体重要的组成部分。据悉，幼儿身体中的水分占体重的80%，而宝宝的生长代谢旺盛，对水的需求量比成人要多，因此要给孩子补足水。

可是残酷的现实是，很多小家伙都不爱喝水，这该怎么办呢？来看看一位机智的老母亲分享的高招：

1.喝水游戏

选择不同颜色的杯子，吸引孩子用不同颜色的杯子和吸管。小孩天生就好奇有趣的东西，一只杯子给宝宝，一只杯子给自己，然后和宝宝一起玩“干杯”游戏，他会很愿意喝的~

2.鼓励策略

通过表扬孩子也是个好方法哦，宝宝接受夸奖后会越来越喜欢喝水，并且更加期待被表扬。

3.选择合适的时间

当宝宝运动后，体液流失时，需要补充水分，这时喂水，宝宝更愿意喝。不建议给孩子喝饮料，一是孩子太小不适合喝饮料，并且也达不到补水的效果，饮料喝多了也就不愿意喝水了。

4.父母是榜样

孩子天生喜欢模仿父母，如果父母经常喝水并且告诉宝宝喝水的重要性，宝宝自然而然就会跟着大人的样子喝起水来。父母要让孩子知道，水是可以喝到肚子里面的，降低宝宝的敏感性。

5.羊驼效应

一个行为会容易引起他人的跟风，可以带孩子去公共场合，当周围人喝水的时候，立马递上自己宝宝的水瓶，此时宝宝更能接受喝水。

6.明星光环

每个孩子心中都有一个英雄，可以编一个关于英雄喜欢喝水或者水对英雄重要性的小故事，让孩子也爱上喝水。

人工喂养、混合喂养及6个月后的宝宝，需要适量补充水分。建议最好先用小勺喂水，稍大改用鸭嘴杯、吸管杯最终到饮水杯，大家也可以在杯具上多花点心思哦，孩子会因此喜欢上喝水哒~

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