老人坚持睡扁头？宝宝要哭了！

对于带娃，老人总有很多执念，其中之一就是睡扁头，妈妈们有时拦都拦不住。

小时候，你是否被爷爷奶奶或是外公外婆摩挲着大扁头，夸赞“这孩子脑袋瓜睡得好”。

年幼无知时你或许还洋洋得意，长大后就欲哭无泪了……

成年后，扁头小仙女们无数次哀悼自己后脑勺，爸妈当年怎么就没手下留情呢?!但当你向爸妈吐槽时，得到的可能是“你不懂”的回应：

“你懂什么，扁的才好看，我费了多大功夫才把你头睡扁，你还不知道欣赏，不感谢我，真是不知好歹。”

或者让你自己背锅“是你自己睡出来的，我们又没有刻意把你睡成扁脑壳。”

到了这里可能很多人有疑问，为什么那么人尤其是北方人像着了魔似的，那么偏爱扁头?

北方甚至有这样一段童谣：“小扁头，吃芋头，爷爷打，奶奶揉，亲亲我的小扁头!”

据说，“睡扁头”是满族带来的头型审美。

满族人以后脑扁平为美，早在肃慎、女真时期就有让宝宝“睡扁头”的习俗，喜欢给婴儿用硬枕头，再把四肢绑起来，后脑勺越平越好看。

而这一风气在随着清军入关在北方流行开来。大家都认为扁头男孩能做官，扁头女孩好嫁人。

考古发现，其实早在新石器时期，山东人民就已经在流行给孩子“睡扁头”了，即通过人工改变使后脑勺呈现扁平状。大汶口文化遗址里，扁头人的比例更是高达百分之百哦~

和头骨形状过不去的，还有古希腊时代住在黑海西边的“大头人”、东汉年间朝鲜半岛的辰韩人、《大唐西域记》里的龟兹人，他们无一不偏爱扁头。

事实上，扁头≠福相≠聪明！睡扁头毁颜值不说，还会患上一种病——扁头综合征。

1. 毁颜值

通过睡扁头挤压头骨，肯定影响颜值。两侧太阳穴跟印堂顶出来了，脸蛋的形状成了左右宽，前后薄。这不就是大饼脸嘛~有些宝宝甚至会出现面部扭曲。总之，自此基本和瓜子脸鹅蛋脸无缘。

雷佳音可以娱乐圈出了名的大头，但你造吗？刘昊然和他同头围，都是61厘米。

区别就在于一个是扁头，而另一个是圆头。

再看颜值耐打的刘诗诗，如果发型没选好，暴露了扁平的后脑勺那也坑啊~

而普通人又没造型师，脸又圆又平，看起来像不太聪明的样子！

2. 影响智力发育

宝宝刚出生的时候，脑袋被产道挤压会发生一些变形，这个时候如果仍坚持让他平躺睡，他的脑袋可能会受到挤压。如果挤压严重，可致宝宝视神经发育不平衡、头部两侧肌肉组织发育不均衡、精神发育相对迟缓，甚至损伤正常的脑容腔结构、影响脑容量发育，危害智力正常发育。

美国的精神病和行为科学专家曾做过对照实验，发现扁头综合征患儿，其早期智力发育可能延迟，行动、认知和语言能力受影响尤其大。

虽说随着年龄的增长，很多扁头娃的后脑勺会变得不那么扁，3岁后轻度扁头对智力的损害也会逐渐消失。但即便不sa，以后可能被小伙伴嘲笑啊~

听说，扁头已成为现代年轻人既脱发之后另一大烦恼。

大家可以去网上搜一搜，有不少声称可以改善扁头、脸大也就是矫正头型的玄学教程呢~比如霓虹的头骨按摩矫正，正骨等等。

都是成年人了，头骨已经固定，你信吗?反正我不敢信!

如果孩子扁头，年龄还小，还有救哦~

未满1岁，若有头型问题，平时应引导宝宝往不同的方向转动头部，避免一个部位长期受到挤压。宝宝清醒时，你抱他时记得多换姿势，尽量降低扁头的机会。

宝宝要是不配合，可以向三甲医院的医生求助，给他定制一个矫正头盔戴起来。

提醒大家，矫正头型时通常每2、3周就要调整一次，所以千万不要随便找家公司，请去找有资质的矫形医生!

为了不让宝宝未来向你抱怨，建议早点和老人沟通“睡扁头”这事。

1.掌握育儿权

宝宝1岁前甚至3岁前，最好由妈妈亲自抚养。这样也便于大家掌握育儿权，给孩子一个更好的家庭教育。

2.尽量以商量的语气和老人沟通

现在好多家庭都是老人带娃，所以宝宝的事往往不是你能全权决定的。所以老人的建议还是要听一听，如果不赞同或发现问题，建议尽量以商量的语气和老人沟通，以免伤害到老人的自尊心。

3.派老公出场

如果是宝宝的奶奶带娃，还有一种选择就是让宝爸们出面协调，让他去跟婆婆沟通。

最后， 想问问大家：你家宝宝睡扁头了吗?

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