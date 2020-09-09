孩子以后是什么性格？通过这件事就能看出来，很准！

孩子出生以后，爸爸妈妈们就会把目光放到他们身上，希望孩子能一直健康成长，拥有良好的性格和能力。然而有很多家长表示，即便是天天和孩子生活在一起，也不知道他们的性格怎么样。

性格是看不见摸不着的，但是我们可以通过孩子的一些表现看出一些端倪，就比如家长们可以观察一下孩子玩具被抢之后的反应。

1.“你喜欢就拿去吧！”

有些孩子比较佛系，自己手里的玩具被抢了也不生气，继续乐呵呵地换个东西玩耍，为此有家长觉得，孩子是不是比较胆小懦弱了？其实不然，孩子之所以会出现这种表现，是因为他们比较乐观，被抢的玩具在他们心里也不是非有不可，自己换个东西玩也无所谓。

这类孩子往往心胸比较宽阔，长大以后也会比较和气，不会因为一些小事而和别人斤斤计较。

2.“我的东西还给我！”

这类孩子会有比较明显的自我保护意思，当发现自己的东西被抢走之后会及时做出反应：一把抢回来。这也是不少家长们希望看到的情况，因为这表示孩子有着不卑不亢的性格，遇到矛盾也能自己解决，遇到恶势力也不会轻易低头，同时也不容易被别人欺负。

不过虽然这类孩子不容易吃亏，但是不得不承认，他们也容易和他人起冲突，所以家长们最好能适当引导，不能让孩子走上极端。

3.“哇哇哇哇哇哇哇！”

这是最常见的一类孩子，玩具被抢了会放声大哭起来，期望通过这种方式表达自己的委屈、博取身边人的关注。如果经常用哭来应对事情，那么就表示孩子过于敏感，同时也不善于处理冲突和矛盾。

家长要反思一下，是不是自己的教育方式有问题，建议赶紧调整。孩子小，哭还有一定作用，等到未来大了，哭只会让别人厌烦。

4.“爸爸妈妈快帮我！”

最后一类孩子在看到自己东西被抢之后，会第一时间寻求家长的帮助。有不少家长会认为，这样的孩子过于依赖他人了，明明自己可以处理的事情偏要大人出面。但其实这是孩子聪明的表现，因为他知道自己现在还无法应对，所以寻求大人帮忙是非常好选择。

这类孩子未来长大做事情，他们会合理寻求他人的帮助，而不是钻牛角尖一个人埋头苦干。

Tips：当孩子找你帮忙，你该怎么做？

如果孩子向你告状，说别人抢了自己的玩具，那么我们又该如何帮助和引导孩子呢？

1.询问他的感受

首先我们要问问孩子的感受：“你现在是不是有点不开心？”当他们表现出极强的不悦，并且表示自己不愿意分享玩具，那么就要引导孩子和对方谈判。当然孩子一开始会比较胆怯，我们可以帮他们开口：“你好，这是XX的玩具，他还没有玩够呢。可以先还给他，等他玩好了再借给你好吗？”随着次数增多，孩子也会慢慢适应，将来碰到类似的问题回自己解决。

2.引导孩子分享

无论是在校园还是将来走上社会，孩子难免要接触形形色色的人，分享也是必不可少的。所以在生活中，爸爸妈妈们要引导孩子去分享，比如当孩子玩具被抢的时候，可以安慰孩子并且让他和别人一起玩，一群人玩耍永远比一个人玩更有意思。但是需要注意的是，如果孩子非常在乎某样东西，那么就不要强迫他去分享了。

3.不能拿他人物品

除了要引导孩子做个优秀的被抢方，也要告诫孩子不能成为抢的一方。而想要做到这一点，平常在生活中就要加以引导，比如用孩子的东西之前，一定要经过他们的同意并且之后要说一句谢谢。而如果孩子做出了偷拿的举动，那么家长就要告诉他们别人的东西不能私自碰，然后要陪着孩子把东西还回去，并且和别人道歉。

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