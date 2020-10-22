宝宝一出生就“搞黄色”？或是孕期习惯留下祸根

相信有不少妈妈都有类似的经历，就是宝宝刚出生以后就全身泛黄，有些严重的孩子就像是刷了一层黄色油漆，最后不得不住院治疗。

那么为什么，有些宝宝一出生就要就要“搞黄色”呢？其实这可能和新妈妈孕期的不良习惯有关。

1.孕期作息不规律

怀孕的时候身体会有各种不适，不少孕妈妈晚上睡不着，有些就干脆就不睡觉，熬夜玩手机了。但其实这种行为不仅会让自己的新陈代谢紊乱，还可能会影响胎儿的发展，导致其代谢异常。这是因为早睡早起有利于排除毒素，如果总是经常熬夜，那么毒素很可能堆积在体内导致内热和激素紊乱，从而影响胎儿的健康。

2.爱吃刺激性食物

怀孕的时候，饮食应该选择清淡易消化的食物，但是有不少孕妈妈，尤其是平常喜欢吃麻辣重口食物的，很难突然适应清淡寡味的食物，还是会偷偷吃辛辣刺激的食物。而在孕期，因为激素和身体变化的原因，肠胃消化能力本身就比较差，如果总是被重口食物刺激，那么必然雪上加霜，最常见的就是便秘问题加重。一旦有便秘情况，那么体内的毒素将很难完全排除，堆积在体内就会导致宝宝出现黄疸问题。

3.没有喝水的习惯

如果妈妈们平常不爱喝水，并且在怀孕期也没有按时补水，那么将不利于正常的代谢，羊水也会因此受到影响，胎儿的健康就会受到影响，相应的黄疸几率也会变高。此外有些喜欢吃刺激性食物的妈妈，一时管不住嘴也可以多喝水以缓解辛辣食物对自己身体和宝宝的副作用，以降低宝宝患黄疸的几率。

4.没有遵医嘱产检

孕期产检可以随时关注胎儿的情况，所以非常重要。然而有不少孕妈因为缺乏必要的孕产经验，会觉得产检没什么必要，就是走个过场。孕晚期的时候，因为行动不便，一些孕妈就产生了惰性，不愿意去产检了。但其实产检可以提前看出问题，这样医生就可以提前干预，比如可以通过提前调整降低孩子出生后的黄疸几率。

♦ 产后宝宝黄疸，该如何护理呢？

黄疸是一种比较常见的情况，所以必要的护理方法还是要学会的。

1.注意便便颜色

一般来说，宝宝的便便颜色是香蕉黄，而如果宝宝便便颜色越来越淡，直到变成白色，并且宝宝身上也突然黄了起来，那么孩子大概率黄疸了，要赶紧带孩子去看医生了。正常情况下，肝脏处理好的胆红素会由胆管到肠道后排泄，于是粪便会呈现为黄色；而当肝脏胆道发生了问题，便便就会失去颜色逐渐变白了，排不出去的胆红素就会导致孩子变黄了。

2.时刻关注宝宝

一般来说，黄疸是从头部开始的，妈妈们会发现宝宝的眼白是最开始黄的。所以如果不知道宝宝是否有黄疸，可以观察他们的眼睛；此外还可以按压他们的皮肤，如果按压之后还呈现黄色，那么就要小心了。

3.接触自然光照

发现宝宝黄疸之后，可以让他多多接触自然光照，可以有效缓解病情。平常在家的时候，不要把窗帘拉得太严实；有条件的可以带宝宝出门晒晒太阳，不仅能去除黄疸还可以帮助身体合成维生素D，促进骨骼发育。需要提醒的是，出门要要注意防风，另外太阳太大的时候，可以在树荫下面，接受一些星星点点的阳光也是ok的。

4.注意合理进食

有些宝宝黄疸是因为喂养不足所致，所以此时妈妈们要勤喂奶，这样才能刺激乳腺分泌更多的乳汁。不知道宝宝是否吃饱的妈妈，可以多观察宝宝的小便次数，一般来说每天小便6次以上，并且体重稳步增加就表示宝宝吃饱了。

其实大部分黄疸都是生理性的，妈妈们不要太过慌张，只需要正常护理就会自然消退。而病理性的黄疸现在医院也可很轻松地治愈，只需要爸爸妈妈们积极配合，宝宝就能健康出院了。

最后还要提醒一句，孕期还是要克制一下自己的欲望，尽可能保证规律饮食、合理作息，这样不仅宝宝发育的好，自己也能少受罪。并且当你看到宝宝健健康康出生的那一刻，一切都是值得的，你说呢？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)