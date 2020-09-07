“全麦面包”竟然也有假！这些“伪健康”零食，别再给娃吃了！

近日上海市市场监管局官方微信发文曝光：很多全麦面包并不是真正的100%，之所以是淡褐色是因为添加了糖浆、焦糖色素等。同时还建议要少吃这类假“全麦面包”。

对此央视记者也做了调查，发现为了让面包口感更好，目前市面上基本没人售卖100%的全麦面包，商家会用小麦粉来替代全麦粉。而因为全麦面包还没有专门的产品标准，所以现在只要含有小麦粉成分，就可以称为全麦面包。

相信不少妈妈平常也看中了全麦面包的健康，会经常买给宝宝吃，没曾想竟然是假的。虽然也能正常食用，但是如果将其当做全麦面包无限量给孩子吃，那么难免会影响到他们的健康。

除了全麦面包，这些食品也是“假”健康！

随着经济发展，食物也越来越丰富，也出现了很多健康的零食，家长们也是如蒙大赦，既搞定了家里小馋嘴猫，也不用担心健康问题。可是健康零食真的健康吗？其实有很多“披着羊皮的狼”。

1.全麦面包随便吃？

近些年全麦面包特别火，因为相较于普通的面包，全麦面包是用全麦粉制成的，B族维生素和膳食纤维更加丰富。然而如央视曝光，现在市面上的全麦面包并不是真的全麦，只需要看一下配料表就会发现，其主要配料是普通的小麦粉，全麦粉只是少量添加，无限量给宝宝吃，依然会有健康风险。

2.低脂食品不发胖？

现在生活条件好，不少孩子会有体重超标的情况，为了能控制他们的体重，妈妈们会选择一些低脂食品，诸如脱脂牛奶、酸奶等等。然而低脂食品大多有个缺陷，就是味道很不好，这对于挑嘴的孩子来说，基本是无法接受的。所以为了能让自己的产品更能被销售掉，一些厂家会在低脂的产品中添加香精、糖、果汁等，吃多了对孩子健康不利。另外孩子发展也需要好脂肪，而奶制品中有很多好脂肪，所以除非孩子真的严重超重，否则没必要喝脱脂牛奶。

3.无添加或是陷阱！

相信不少妈妈在给孩子选购食物的时候，会非常在乎其是否有添加，因为有很多添加剂对孩子的发展非常不利。然而虽然很多食品确实没有添加香精、色素、防腐剂，但是可能添加了很多糖、盐以延长食物的保质期。这样孩子就会在不知不觉中摄入大量的糖和盐，对他们来说，其危害可能超过了符合添加标准的防腐剂。

4.“无糖”但是很甜

有不少食物打着“无糖”“低糖”的旗号，于是妈妈们就买来给宝宝吃，其实只要你放进嘴里尝一下，就会发现它依然很甜。当然这不是厂家们诈骗，因为他们确实没有添加白砂糖、蔗糖，而之所以甜是因为在产品里加了麦芽糖、XX糖浆、蜂蜜、果汁等，打了擦边球。除此以外，有些食品确实无糖，但是添加了人工甜味剂，比如阿斯巴甜、安赛蜜等等，这就属于添加剂的范畴，吃多了对孩子的发展不利。

5.果蔬干能代替果蔬

有些孩子不爱吃蔬菜水果，于是家长们就买来果蔬干代替，觉得这样孩子也能摄入足够的营养。但事实上，从新鲜果蔬到果蔬干，有很多营养素都流失了，不能完全代替。而且很多果蔬干在制作的过程中，可能添加糖或者是采用油炸的方式，经常吃很容易导致孩子摄入过量的糖和油脂。如果要吃果蔬干一定要选择冻干果蔬，另外不能完全代替新鲜果蔬，并且要适量。

其实无论如何，吃太多零食都对孩子的健康不利，任何时候正餐才最重要。当然零食作为生活的调剂，偶尔吃吃也无可厚非，只是在挑选的时候，家长们不要被“健康食品”蒙蔽了双眼，要认真看看配料表和营养成分表。

这里分享一个看配料表的小技巧，我国对于配料表标注有非常严格的规定，比如各种配料应按制造或加工食品时加入量的递减顺序，所以我们可以看看靠前配料是否是你想要的。其次要看看配料表的长度，越短就说明食物越纯粹，添加剂越少。

当然啦，那些好吃的食物虽然不健康，但是也可以偶尔让孩子放肆一把，只是要注意不要贪多哦~

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