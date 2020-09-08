宝宝年仅1岁就近视！原来是早教的锅

如今，家长们越来越重视早教。有人选择自己上阵——陪玩，有人把孩子送早教班去，也有不少人选择线上早教课程。然鹅，孩子在2岁前最好不要接触任何电子产品。这不，江苏淮安一位仅1岁的宝宝疑似因此近视了!

现在近视患者的年龄真是越来越小啊~据了解，这位年仅1岁的小患者刷新了就诊医院眼科的年龄最小记录。

家里人视力都很好，只有爷爷奶奶戴了老花镜，宝宝怎么小小年纪就近视了?还100度了?主治医师一了解，原来宝宝的爸妈早早就给给他进行视频的早教。一般，这么小的宝宝近视多与遗传相关，但这位宝宝极有可能和视频早教有关。

之后，这位1岁宝宝需要3个月复查一次，以防造成屈光性斜视，在2岁的时候会做戴镜矫正，以免以后弱视的发生。小小年纪就要遭受这些，让人心疼!

速看！电子产品对宝宝影响有多大

接下来，又要老生常谈了！要知道，这些电子产品对宝宝的负面影响，远比你想象的还要大。

长时间近距离紧盯电子屏幕时，我们眨眼和眼睛活动次数会减少，这会导致泪膜不完整、不均匀，引起眼睛干涩、疲劳、异物感，时间一久容易患上干眼症，甚至诱发角膜炎。

电子设备上的影像虽然肉眼看来是静态的，但其实是不停闪烁变化的。为了看清屏幕内容，宝宝的睫状肌会持续工作——频繁跟随影像运动，容易过劳，甚至导致睫状肌痉挛，不仅影响视力，还会影响眼部聚焦功能，慢慢发展成弱视、近视、斗鸡眼。

而且，年幼的宝宝视觉调节能力较差，眼部神经、肌肉发育尚不完善，电子产品对其眼睛的危害远比成人更严重!

此外，由于宝宝的脊椎和骨骼还在发育中，如果一玩电子产品动辄半小时、一小时，长时间僵坐或者维持不正确的坐姿，会引发各种颈部不适，甚至脊椎变形，驼背等。

如何让孩子远离近视？

△ 控制用眼时长

医生表示，2岁前的宝宝最好不要接触任何电子产品，包括电视、手机、电脑、ipad等。如果实在要看，时间越短越好，最长不超过15分钟为好。另外，声光类玩具对宝宝视力也是有损害的，还是少给宝宝买。

现实生活中，一直完全禁止孩子使用电子产品显然不现实。即便过了2岁，使用时长一定要控制好：

2-3岁宝宝呢，每天应控制在30分钟内。3岁以上的孩子，每天≯45分钟。可以每次使用15分钟，每天使用2、3次。大一些的孩子每天接触电子产品的时间不应超过2个小时。

并且，坚持提前订立好的一个规则：到了规定时间就立即停用，不再拖延!

△ 改善用眼环境

这里有一个“20-20-20”规则：即使用电子产品或看书每 20 分钟抬眼看 20 英尺(约 6 米)外至少 20 秒。

保持必要距离：使用电子产品时，眼睛在电子屏幕对角线的6倍处。

光线应适宜：尽量使用自然光源或者类似自然光源，不要在黑暗中玩手机，比如关灯后。电子产品的屏幕亮度适当，清晰度要好。

采用正确姿势：最好端坐，避免躺、卧、趴着。

△ 父母以身作则

很多宝宝孩子之所以迷恋电子产品，都是父母的锅。父母全是低头族，总在一旁玩儿手机，宝宝自然也有样学样，抢过手机这里划一划，那里按一按。

父母要给宝宝树立榜样，放下手机。不妨和宝宝一起玩拼图、堆积木、玩过家家、讲故事、做游戏，既增进了亲子关系，也将宝宝的注意力转移到有趣的事情上。而高质量的亲子陪伴，就是父母给宝宝最好的早教。

△ 多带孩子参加户外活动

多带孩子进行有阳光的户外活动，视野开阔，眼睛可以得到充分的休息，同时也减少了近距离用眼的机会，间接起到保护视力的作用。而且，相关研究表明，户外活动可有效延缓近视发展哦~时间最好选择上午十点之前，下午四点以后。

△ 确保营养充足

宝宝的眼睛处于发育阶段，如果缺乏营养，那么容易近视，此外，有研究发现，摄入含糖量高的食物，可能导致孩子视力的下降。所以，大家要注意宝宝饮食习惯，让他少吃甜食、油炸食品、碳酸饮料等，多吃新鲜蔬菜水果。

孩子近视怎么发现?

近视的早期症状

不少大孩子平时手机、平板不离身，学习压力又大，虽然有些家长有防控意识，因为缺少相关知识，对孩子的视力问题也是防不胜防。其实，孩子眼睛出问题，发生近视的早期是有预警的，大家要留意以下这些信号：

* 揉眼睛：近视的小朋友看东西不清晰，眼睛疲劳，会时不时揉眼睛。

* 眨眼：小朋友因为视力下降时不时揉眼睛，可致慢性结膜炎及角膜损伤，眼睛不舒服就会频繁眨眼睛。

* 眯眼：这可不是挑衅哦，而是眯着眼时眼睑就会遮挡住部分瞳孔，减少弥散光线，进而暂时改善视敏度。

* 凑近：看东西不自觉往前凑，离的很近。

* 歪头或斜眼：这么做可以减少散射光，从而看得清楚一些。

* 皱眉：这个操作可使双眼都“用力”，眼睑及眼外肌的变化，改变眼球形态，以此来改善视力。

* 拉扯眼角：这样做可以起到和歪头、眯眼一样的效果，减少光线的散射，看得清楚一些。

发现视力下降先区分真假

当然了，即便出现了上述症状，也不表明孩子一定近视了。视力下降可能是真性近视，也有可能是假性近视。

假性近视通常发生在孩子视力下降早期，由于调节远近的晶体，调节能力过强，眼睛暂时无法回到看远的状态。这个时候，在医生指导下及时让晶体放松，可以恢复正常哦~

但若是真性近视，眼球变长引起，那就不可恢复了。想要孩子看清，需要戴眼镜矫正。

至于如何区分真假近视，也很简单。去医院眼球就医，做一次睫状肌麻痹验光(散瞳验光)检查即可。

最后提醒大家，最好定期带孩子到正规医院做检查，毕竟孩子的视力问题发现得越早越容易矫正。

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