女童被宣告死亡后离奇复活，不久又离世

据媒体《world of buzz》报道，近日，印尼一名女童被医生宣布死亡，然而一小时后孩子离奇复活，但随后又再度离世。

家人清洗女童遗体，孩子离奇复活

据了解，这名12岁女童名叫斯特·马斯富法·沃达，8月18日，她因慢性糖尿病和器官并发症被送往当地医院急救。当天下午六点，斯特被医生宣告死亡。

晚上7点左右，家人将斯特的遗体带回家，准备为她举办葬礼。就在家人正准备清洗遗体时，斯特苏醒了过来。

斯特的爸爸在接受媒体采访时，回忆起女儿“复活”的场景，他表示，当时家人正在清洗斯特的身体，发觉她的身体好像在慢慢变暖，以为这是心理作用，没想到斯特竟然睁开了眼睛。家人们立即上前查看，发现她心跳复苏，就连身体都能动了。看到这一幕，他是既吃惊又惊喜。

女童再度死亡，原因或是回光返照

家人们立即喊来医生，医生带着氧气瓶和呼吸机去斯特家急救。但不幸的是，一小时后斯特还是去世了。随后，当地警方也赶到现场，经调查后确认斯特“死而复生”属实。

据了解，斯特“死而复生”是心肺复苏术后自主呼吸循环恢复（ROSC）的造成的结果。它也被称为“拉撒路综合症”（Lazarus syndrome），也就是人们常说的“回光返照”。因心力衰竭而去世的人身上会有这种情况，一般是在做完心肺复苏，医生确认病人死亡后10分钟左右发生，病人会暂时恢复持续心跳，脉搏和呼吸也会恢复，甚至能移动身体和咳嗽。

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