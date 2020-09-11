孩子脚大以后长得高？听听专家怎么说

最近，我妈不知道从哪听到了一个说法，说“人小jio巴大，长大个子高。”天天举着宝宝的大jio乐呵，说以后我们家宝贝以后肯定长得高。

画面很迷惑了，话说这个说法你也听过吗？趁这个机会，我们就来问问专家，看看专家是怎么说的吧~

Δ “脚大个子高”，是真的吗？

原来，“脚大个子高”这一说法是人们根据生活经验推断而来的。因为人体存在一定的比例，个子高的人通常脚就不会小。但这种情况并不是绝对的，大家不能因为孩子脚长得快，就认为他以后就是“大高个”。

儿科医生认为，0-6岁是孩子脚部发育的关键期，6岁左右孩子的脚长，差不多是成年后的60%。

除了生长规律外，全面的营养和科学的运动都会让宝宝小脚丫长得快。孩子几个月就要换一双鞋，这很常见，和身高并没有什么必然关联。

Δ 如何帮孩子长高高，这些习惯很重要

与其关注宝宝的小jio巴，倒不如从日常习惯入手，帮助宝宝长个吧~

1.饮食均衡

孩子长高需要摄取充足的营养作为物质基础，而保持饮食均衡可以让身体对营养摄取更高效。儿科医生指出，现在人们的生活水平提高了，孩子在饮食上的问题并不是吃得不好，而是吃得太好或者吃得太挑。也就是说，对于儿童饮食，我们更应该注重“均衡”！

虽然道理都懂，但现实中很多家长表示很难，即使做了各式各样的菜，还是有孩子坚决不吃的，比如蔬菜。别着急，我这边也有两个经验可以分享给大家：

· 多鼓励，讲道理

可以通过阅读绘本的方式让孩子明白吃蔬菜的重要性，比如你可以跟他说有一群小天使专门给小朋友分配蔬菜，只有吃了这些蔬菜，身体才会棒棒不生病。

吃饭时多多鼓励他，暗示他其实很喜欢吃菜，这样孩子慢慢就接受了。

· 采用多种烹饪方式

大家要尽可能多地变换烹饪方式，来提起孩子的兴趣。孩子不喜欢煮着吃就将食物炒着吃；如果实在不行，可以将食材剁成馅，包成馄饨或饺子给孩子吃。

2.日常作息要有规律

你知道吗？孩子长高就是骨骼之间的生长板不断钙化积累的过程。而这个过程需要一种激素，那就是生长激素。而孩子进入深度睡眠状态时，生长激素开始大量分泌，促进孩子长高。研究已经证实，70%的生长激素在孩子熟睡1个钟头后开始分泌，分泌量是白天的5-7倍。

这里建议到八点钟左右就可以带孩子准备睡觉了。有人可能觉得早，但孩子不是机器人，到九点了说睡就睡，所以我们需要提前做好准备工作。让孩子早点安静下来，带他做刷牙、洗脸、洗脚、讲故事等这些睡前程序，并且逐渐形成规律，以此来保证孩子睡眠充足。

3.每天坚持做运动

想让生长板增长还有一个办法，那就是用外力不停刺激，促进生长激素的分泌。而这个外力刺激，就是每天坚持运动。让孩子爱上运动，除了可以促进身高增长外，还有益于身体健康。

美国儿童学会建议，年满3岁的孩子每天应坚持在户外运动2个小时。

很多人觉得这个数字似乎不合理，因为很难实现。这里也教各位一个好方法，将运动时间拆分，这样就能顺利完成，比如早上的时候带孩子去小区里跑一跑，玩一玩；看书玩游戏间隙，带着孩子起身做一做半小时室内运动；下午等太阳不辣的时候，再抽时间带孩子出去玩一圈，或者如果你要带孩子上早教的话，可以不坐公交，直接走回去，远的话就提前下车，走一站回家等等。

jio大不大，跟个子高不高真没有实质的联系！想要孩子个头高，不妨从以上三个方面入手，帮助宝宝骨骼发育，让孩子拥有强壮体质！

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