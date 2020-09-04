老人说，晚上不能带娃出门！别不信，真有道理

今天一早，闺蜜就跟我吐槽，说昨天有人请客吃饭，她便想带着宝宝一起去吃完饭，结果婆婆各种不让，说“晚上不能带孩子出门，会惹上不好的东西”，真是要把她气死了！

确实，闺蜜婆婆的话多少都有些迷信，但是有一说一，小孩子晚上真的不适宜出门，我们一起来看看怎么回事：

晚上为什么不能带孩子出门？

其实，“晚上别带孩子外出”的说法并不完全是迷信，还是有些道理的：

1.晚上孩子易受惊吓

孩子多缺乏安全感，即使是在白天也有可能因为不安而哭闹。晚上光线较暗，大人们有时也会感到害怕，更别说小孩子了。

孩子长期缺乏安全感，对心理健康发育十分不利。因此到了晚上，大家最好不要带孩子外出。

2.生物钟被打乱，影响休息

育儿专家指出，孩子一天之中最好的发育时间是晚上10点到第二天凌晨2点。

孩子天性爱玩，白天常常活动量较大。到了晚上，孩子感觉疲倦，需要充足的优质睡眠来补充白天消耗的精力和体力。

此外，孩子的身体正在发育中，有固定的生物钟。如果总是带孩子在外面玩到很晚才回家，就会打乱正常的生物钟，容易让孩子感到不舒服。

3.晚上安全隐患大

尽管立秋已过，但蚊虫依旧较多。晚上是蚊虫活动的高峰期，而孩子又是蚊虫最喜欢叮咬的对象，因此孩子晚上外出很容易遭到蚊虫的“围攻”。

另外，晚上灯光刺眼，特别是汽车上的灯。汽车的远光灯照得又亮又远，而孩子的视觉神经还没有发育完善，双眼很容易因此受伤。

4.温差较大孩子易患病

天气已经慢慢转凉，与白天相比，晚上的气温要低一些，如果是刮风下雨天，气温就更低了。

大人可能认为，晚上凉快出门活动正合适，但对于小孩子而言，他们的体温调节中枢还没有发育成熟，且自身抵抗力较差，晚上出门容易受凉生病。

如果要带孩子出门，不要超过这个点！

孩子晚上并不是完全不能出门，但建议不要超过22点！

因为孩子的成长发育离不开生长激素，而生长激素的分泌有两个高峰期，一个是晚上21点到凌晨2点，一个是早上5点到7点。孩子只有在这两个时间段保持深度睡眠状态，才能让生长激素正常分泌。

如果孩子22点还没有到家睡觉，肯定会影响生长激素的正常分泌。另外，10点后人员较少，环境黑暗，孩子有可能会把影视情节或者想象的情节和现实环境联想在一起，很容易受到惊吓。

带孩子晚上出门，有几点需要注意

如果确实有事需要晚上带孩子出门，一定要做好以下这些准备：

1.不要让孩子脱离自己的视线

晚上光线黑暗视野不好，大家一定要看紧孩子，千万别让他脱离自己的视线，以免引发意外。大家一定要提高自己的安全意识，不要麻痹大意。

2.早点回家

不管怎么说，晚上带孩子出门还是有点危险的，大家应尽快将事情办完，早点带孩子回家。提醒大家，晚上一定要提高警惕，保证孩子平安到家。

3.出门多带一件外套

建议要给孩子带上一件外套，做到有备无患，以免他受凉感冒。

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