中国版素媛！哈尔滨6岁女童被邻居带走一夜，浑身是伤，下体撕裂！

近日，哈尔滨发生一起令人发指的儿童性侵案。真的印证了那句话：地狱空荡荡，魔鬼在人间！那么小的孩子啊，至今还在生死线上挣扎。

看到这则新闻的人，无不愤怒，恨不得把罪犯千刀万剐！

我也是。

就在开学前夕，8月29日晚上5岁的女童媛媛(化名)在家门口失踪。周家人到处焦急寻找，左邻右舍也帮忙找。报警求助后，民警也来一起找了，还带了搜救犬。

然而，几百人一找就是一夜，还是没发现孩子的踪影。

8月30日早上，距媛媛失踪已过去了12小时，邻居刘某将她抱回。此时，媛媛身上满身是泥，身上里里外外带伤，裤子上有血迹，疑已经被性侵伤害。

可以用“支离破碎”来形容……实在是太惨了!

周爸爸和周奶奶看到看到孩子的惨状抱着哭。而满身是伤呕吐不止的媛媛，却是一个劲地安慰“奶奶不要哭”。

周家人看孩子情况不对，赶紧送医。由于伤情严重，周爸爸带着女儿辗转了几家医疗机构都无法治疗，直到当晚被送到哈尔滨市儿童医院，住进了重症监护室。

经医生诊断，孩子私处被撕裂严重，外阴和肛门也被撕裂，多处组织挫伤，内脏感染，甚至肺部等器官也感染严重。而这是因为孩子处于重度昏迷状态，错过了最佳缝合期。

1日晚9时许，周爸爸告诉记者，媛媛已于当晚结束一场手术，正在重症监护室里观察。医生说，孩子尚未脱离生命危险。

向5岁女孩伸出罪恶之手的不是陌生人，是熟人!

周家人租住在“城中村”一处小二楼中，嫌疑人邻居刘某家距离这不足百米。

他是当地一位拾荒老太捡来的，靠捡废品把他养大。然而这人不知感恩，只要喝了酒就四六不认，经常打骂养母。

事发当晚，刘某帮周爷爷捆扎废品被留下来吃饭，喝完白酒又要啤酒喝。离开时，周爷爷还给了他100元酬劳。谁能想到，他转身就以“我领你去找奶奶”把孩子骗走了。

周爸爸说：

孩子就是被他祸害了，

那人是我家邻居，是个拾荒者，大龄未婚，无业。平常经常到我家来，会要一些吃喝，他们也经常给他，孩子认识他。

不知道那一夜，孩子经历了什么?

她有多痛苦，这哪怕是成年人也承受不了啊。

警察告诉我犯罪人一定会被严惩的。

我也知道男人不应该哭，但看到女儿这样，我还是泪流不止。

现在，我只想孩子快点好起来，能够活下去……

这是警方的通报：

朗朗乾坤下，竟然有这样披着人皮的狼!

可悲可恨的是，如此丧尽天良、禽兽不如的东西有很多。

这两年，已经曝出了太多幼童、未成年人被侵害的案件，每每让人震惊和愤怒，而且无力!

我们不停地说儿童保护的事，然而到目前为止似乎只是撬动了很小的一个范围。

还是有人会觉得性侵儿童的案件都是网上的事，但其实很可能就在我们身边。而且，受害人的年龄普遍都很小，多数还发生在熟人身上。

其中，熟人中，师生关系、邻里关系(邻居、同村)、亲属关系(父女、继父女、继养兄、亲戚等)很危险。还有，其他生活接触(门卫、校工等)的熟人也要警惕。

仅2019年，全年媒体曝光报道出来的性侵儿童(18岁以下)案就有301起，受害人807个，年龄最小的只有4岁。

这么多性侵案，如此多的伤害，给太多家庭带来了不可挽回的伤痛。

我们都有孩子，但谁能百分百确定孩子一生中不会遇到这种披着人皮的狼。作为父母，我们能做全力以赴，确保孩子远离这些伤害：

1. 尽量把孩子带在身边抚养长大，不要将孩子随便交给熟人。

2. 性教育要早，建立家庭中的性安全界限(异性亲属也需要避嫌和隔开距离)。

3. 教孩子识别侵犯行为，包括男孩子。

4. 留意混杂居住的家庭中的青春期男性、独居男性、行为异常的女性，不要让孩子与其独处。

据悉，嫌疑人曾编造了两个虚假的案发地点，至今未交代当晚将妍妍带到何处。希望警方尽快破案，让罪犯得到严惩！

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