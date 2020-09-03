丈夫主动陪产，一年后直言：你让我觉得恶心，我要离婚！

即将生产，要不要老公进产房？对于这个问题，有支持的，认为有老公陪在身边加油打气，是一件很幸福的事情；有反对的，觉得老公帮不上忙，反而碍手碍脚的。

更有甚者，陪产可能会给婚姻带来巨变。

最近抖音上的一个视频——让丈夫陪产的后果，却让人看得唏嘘不已。视频中的宝妈因为害怕生产，贴心的丈夫选择进去产房陪产，孕妇为丈夫的举动感动万分。

可是没想到，一年后，一切都变了。老公经历了陪产这件事后，对妻子不愿意靠近老婆不说，还经常为了一点小事争吵。

甚至还对辛苦的宝妈说“我一旦回忆起你生产的样子，我就觉得恐惧，甚至看见你就觉得恶心，我想离婚!”

没想到，在经历了孕吐、身材走形、阵痛等一系列折磨后，千辛万苦生下两人爱的结晶，却得不到丈夫的心疼与感激，反而遭来了对方的厌弃。这恐怕是最悲哀的事情了吧。

而在这条视频下面，不少宝妈也分享了类似的经历：“老公一直不敢看我的刀疤”“老公陪产后表示吓死了”“朋友看完老婆生产后几年不肯碰老婆”……

生产的过程有多痛苦，经历的女性都懂。其疼痛相当于同时打断20根肋骨，非常人所能忍受。剖腹产据说要拉开7层肚皮，将孩子慢慢从腹中取出，过程中流血不止;而顺产的宝宝经由产道被挤出，产道被撕裂是在所难免的事情。更别提的是，生产后还可能会引起一系列后遗症，包括漏尿，阴道松弛等。

在这么痛苦的时刻，如果能够有心爱的人陪在身边，无疑是很幸福的事情。在知乎，有这样一个话题“老公陪产是一种怎样的经历?”

有老公陪产的妈妈说“可以握着老公的手，感觉很有安全感”“老公会心疼自己很多年”……

而有陪产经历的爸爸则说“这是一个心态上能迅速成长的体验”，还有人说“觉得更爱老婆了”等等。

产房真的是一个能够让丈夫亲身体会到，妻子有多么不容易的地方。彼此相互支撑，共同经历过这个过程，不仅收获了爱的结晶，也收获了心疼和理解。丈夫会明白生孩子真的是件很伟大的事情，伟大到让他珍惜妻子，并包容妻子的不完美；妻子也会为丈夫动容，增添对他的爱意。

可惜并非所有人都是这样的想法，有人同上文的丈夫一样，觉得生产过程过于血腥，甚至会嫌弃老婆；有人则会因此留下心理阴影，影响到正常的夫妻生活。

那么该如何正确看待要让老公去陪伴这个问题呢?首先明确一点，不要将老公是否陪产，作为婚姻的试金石。因为并不是所有丈夫都适合陪产，也不是所有人都有能力(时间、场地)去陪产。事先做好足够的沟通，在不给予对方压力的情况下，确定好彼此的心意。

其次，丈夫要了解自己心理承受能力。如果丈夫的承受能力不够强，陪产后产生心理阴影，甚至影响夫妻生活，无疑是得不偿失的。如果确定自己能够接受，那么与妻子共同迎接美好一刻的到来想必会很幸福。所以，做个心理评估很有必要。

最后，事前要进行系统培训。丈夫陪产时，理应发挥安慰、鼓励妻子的作用。所以，事前要和产科医生多沟通，掌握一些安慰妻子的技巧。另外，还可通过观看纪录片、和医生聊天等方式一步步消除恐惧心理。

陪产是个人选择，无需道德绑架。如果不能陪产，在门外等候和加油打气也不输什么。彼此之间用最合适的方式来加油打气，表达爱意，就是最好的。

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