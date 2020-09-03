对准妈妈来说，只要摄入咖啡因，无论多少都不安全

英国医学杂志发表的一项观察研究分析发现，怀孕或试图怀孕的妇女都应该避免咖啡因，因为有证据表明，母亲摄入咖啡因与不良妊娠结局有关，而且没有安全的摄入水平。

少量摄入不会对胎儿产生危害？

咖啡因可能是有史以来消费最广泛的精神活性物质，很多人，包括孕妇每天都会摄入咖啡因。

有很多文献说，孕妇每天摄入少量咖啡因不会对宝宝造成伤害。英国国民保健系统、美国妇产科学会、美国人饮食指南和欧洲食品安全局（EFSA）将这一水平定为200毫克咖啡因，相当于每天大约两杯中等强度的咖啡。

新研究证明咖啡因和多种主要不良妊娠结局有关

这项研究回顾了目前有关咖啡因相关妊娠结局的证据，以确定孕妇推荐的安全摄入量是否合理。

通过数据库搜索，冰岛雷克雅未克大学的杰克·詹姆士（Jack James）教授发现了1261篇关于咖啡因饮料与妊娠结局相关的同行评议文章。

在过去的二十年中，这些研究缩减为48项原始观察性研究和荟萃分析，报告了六种主要不良妊娠结局中的一项或多项的结果：流产，死产，低出生体重和/或胎龄小，早产，儿童期急性白血病，儿童期超重和肥胖。

在37项观察性研究中，共有42项独立的发现被报道；其中32项发现咖啡因显著增加不良妊娠结局的风险，10项没有发现或没有确定的关联。除早产外，所有妊娠结局中与咖啡因相关的风险具有中等至高度的一致性。

11项研究报告了17项荟萃分析的结果，其中14项母亲摄入咖啡因会增加四种不良后果的风险：流产、死产、低出生体重和/或小于胎龄儿，以及儿童急性白血病。剩下的三个荟萃分析没有发现母亲摄入咖啡因与早产之间存在关联。

咖啡因摄入量没有安全阈值

这是一项观察性研究，因此无法确定因果关系，作者指出，结果可能会受到其他混杂因素的影响，如咖啡因消费的记忆不准确、母亲吸烟等等。怀孕初期的恶心和呕吐等妊娠症状预示着健康怀孕，经历过这些症状的女性很可能会减少咖啡因的摄入量。

但他补充说，之前有研究说咖啡因与不良妊娠结局之间的关系具有剂量反应性，而事实却并非如此。一些研究发现没有阈值可以排除因果关系而造成的不良后果。

詹姆斯教授的结论是，有“大量累积证据”表明，母亲摄入咖啡因与各种不良妊娠结局之间存在关联，特别是流产、死产、低出生体重和/或胎龄小、儿童急性白血病和儿童超重和肥胖，但与早产无关。

因此，他补充道，目前关于怀孕期间咖啡因摄入量的健康建议需要“彻底修改”

他说：“具体来说，累积的科学证据支持‘孕妇和备孕女性应被建议避免咖啡因’这个结论。”。

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