疫情当下，要警惕网课会让孩子眼疲劳

美国眼科学指出，因为疫情的影响，如果孩子需要一直上网课，家长得采取措施保护孩子的眼睛。

“由于屏幕时间的增加，患有眼疲劳的儿童人数明显增加。好消息是大多数症状都可以通过采取一些简单的措施来避免，”儿科眼科医生斯蒂芬·利普斯基（StephenLipsky）博士指出。在这里，他提供了以下建议，以保护孩子的视力：

1.设置一个定时器

提醒孩子每20分钟休息一次，并且要保证电子书和真书交替阅读。鼓励孩子们每学习一章内容就抬头看看窗外，或者闭上眼睛休息20秒。

2.提前每隔几章用回形针做记号

这样当他们拿到回形针时，会提醒他们需要休息一下，抬头看看窗外。在电子书上，使用书签功能可以获得相同的效果。

3.保持一定的距离

确保孩子使用的电脑与他们保持一定距离。显示器要位于眼睛的水平方向，直接在身体前面。如果是要用平板电脑，也应与孩子保持一定距离。

4.减少眩光

屏幕上的强光会导致眼睛疲劳，家长要调整屏幕上的亮度和对比度，使儿童感到舒适。不要在室外或明亮的地方使用设备。

5.不应该在黑暗的房间里使用设备

当瞳孔扩大以适应黑暗时，屏幕的亮度会加重并引起不适。

6.睡前不要上网课

孩子们应该在睡觉前30到60分钟停止使用设备，因为蓝光可能会扰乱睡眠。

7.结束网课后要参加户外活动

学习时间结束后，一定要让孩子们去进行户外活动。一些研究表明，花时间在户外，特别是在儿童早期，可以减缓近视的发展。

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