让孩子爱上读书，其实也不难

许多家长认为宝宝太小了不识字，无法阅读，就不让孩子看书，其实这是一种错误的观点。宝宝不识字，但可以多接触文字，从小培养阅读的好习惯。今天我们就来好好说说有关儿童阅读的那些事：

从小阅读好处多

很多家长担心，宝宝太小不会看书，也没有耐心读书。但宝宝的启蒙时期是非常重要的，这个时候的宝宝充满好奇心，看万物都是新鲜的。在我们的生活中，我们靠着文字来了解世界，了解各种信息，因此阅读能力非常重要，但阅读的能力并非与生俱来，需要经过长期的练习才能获得。宝宝应该从小养成阅读的好习惯，同时阅读有助于脑力及语言能力的发展。宝宝多阅读彩色书本，将能够增加宝宝视觉感官的敏锐度，还能培养宝宝思考的能力。

亲子共读怎么做

所谓“亲子共读”，是指父母陪着孩子一起阅读，这是培养宝宝阅读习惯的最佳方式，同时也能促进亲子关系。

虽然宝宝比较小不识字，但是父母可以讲故事给孩子听，进行图文解说，满足宝宝的好奇心。在保证宝宝安全的前提下，父母应该多让宝宝接触书本，让宝宝爱上阅读也喜欢上书本。

宝宝的专注力是有限的，做任何事情都难以专注，在阅读过程中也不例外，很难长时间下来看书或是听父母讲解。但专注力是可以通过时间慢慢训练的，可以通过每天每星期增加阅读时间进行训练，不能操之过急。很多宝宝喜欢快速翻书，父母也不必拘泥于形式，非要讲完某个知识才能翻页，此时更多是让宝宝感受到快乐，随心所欲地讲故事就可以了。

分年龄段来选书

0~3个月宝宝：此时宝宝还不能认识图案，但是可以选择一些线条图书。此外，这个时期的宝宝听力发育基本完善，父母可以选择给孩子多讲故事，进行图文介绍，培养孩子的阅读能力。

4~6个月宝宝：此时宝宝的活动力逐渐增强，可以选择一些简单的图案给宝宝看，这样就可以刺激宝宝的大脑发育，同时也增加阅读能力。

6个月以后，妈妈可以适当给宝宝看一些简单的图文配套的书本，进行简单说明，让宝宝的好奇心得到满足。

总而言之，在孩子小时候就要注重阅读，一个好的习惯将受益终生！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)